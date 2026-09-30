FBI hack’lendi... Ajanlar deşifre oldu

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ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeline ait isim, ev adresi, telefon numarası ve sosyal güvenlik numaraları dahil çok sayıda kişisel veri, kurumun iş başvuru portalına düzenlenen siber saldırıda çalındı. FBI, saldırı iddiasını geçen hafta doğrulamasa da, veri ihlalini personele gönderdiği iç bildirimle kabul etti.

AJANLAR RİSK ALTINDA

ShinyHunters adlı siber suç grubunun gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda, kişisel verilerin yanı sıra çalışanların eşleri ve acil durum kişilerine ait bilgiler de ele geçirildi. Çalınan veriler arasında kan ve idrar testleri ile psikiyatrik kayıtların da bulunduğu belirtildi. New York Times’ın incelediği örneklerde, Çin, Rusya ve İran’a yönelik karşı istihbarat birimlerinde görev yapan FBI personelinin bilgilerinin de yer aldığı görüldü. Uzmanlar, verilerin yabancı istihbarat servisleri veya suç örgütlerinin eline geçmesi halinde ajanların ve ailelerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

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FİDYE TALEP ETMEDİ

Hackerlar, adaylar ve çalışanlara ait verileri barındıran Oracle PeopleSoft sunucusundaki bir güvenlik açığından yararlandığını öne sürdü. Grup, maddi fidye talep etmezken FBI’ın daha önce kendileri hakkında yayımladığı ve faaliyetlerini yanlış yansıttığını savunduğu raporun düzeltilmesini istedi. FBI, soruşturmanın sürdüğünü ve çalışanlarla birden fazla kez iletişime geçildiğini açıkladı. ShinyHunters ise önce verileri yayımlamakla tehdit etti, ardından kamuoyuna açıklama niyetinde olmadığını duyurdu. Uzmanlar, veriler yayımlanmasa bile başka suç gruplarına veya yabancı devletlere satılabileceği uyarısında bulunuyor.