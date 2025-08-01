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FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddia edildi

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#ABD#Trump#FBI
FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trumpın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddia edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 22:56

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı bir ekibin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyasından çıkardığı iddia edildi.

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Bloomberg TV'nin haberine göre, FBI ekibinin, "özel bir vatandaş olduğunu" ve "bu tür korumalara hak kazandığını" düşündükleri için Trump'ın ismini Epstein dosyasından sildikleri belirtildi.

Belgelerde, bine yakın yetkilinin yaklaşık 100 bin belgeyi incelediği, Trump'ın dışında bazı "önemli" isimlerin de sansürlendiği ifade edildi.

Haber Kuruluşu, FBI Başkanı Kash Patel'in, özel ajanlara, dosyaları inceleyerek hangi bilgilerin yayımlanabilecekleri konusunda talimat gönderdiği bilgisine de yer verdi.

Haberde, yetkililerin, dosyalarda Trump da dahil, geçmişte Epstein ile iletişimi olan birçok kişi hakkında "doğrulanmamış söylentiler" bulunduğu, ayrıca, mağdurların kişisel bilgilerini içerdiği için ek dosyalar yayımlamayı planlamadıkları bilgilerine de yer verildi.

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ABD Senatosu Yargı Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, pazartesi günü, "yeni raporlara" dayanarak, ABD Adalet Bakanlığında "Epstein dosyalarında Trump'tan bahseden tüm ifadelerin yer aldığı bir dosya" olduğunu söylemişti.

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#ABD#Trump#FBI

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