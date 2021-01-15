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Dünya
Sputnik
Haber Giriş: 15.01.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

FBI Direktörü'nden flaş açıklama! 'Çok sayıda tehdit'

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FBI Direktörü'nden flaş açıklama! 'Çok sayıda tehdit'
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FBI Direktörü Christopher Wray, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in yemin töreni öncesinde çok sayıda tehdit tespit ettiklerini belirtti.

FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, “Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak’ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor” ifadesini kullandı. Özellikle bu eylemler sırasında olası şiddet olaylarının meydana gelmesiyle ilgili endişelerin olduğunu dile getiren FBI Direktörü, silahlı protesto çağrıları ve potansiyel tehditler dahil gelen tüm “ihbarları” yakından takip ettiklerini kaydetti.

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