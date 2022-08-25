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FBI baskın düzenlemişti… Trump’ın Florida’daki evinin altında 'gizli tünel' var iddiası gündeme bomba gibi düştü!

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#Donald Trump#Rudy Giuliani#Mar-A-Lago
FBI baskın düzenlemişti… Trump’ın Florida’daki evinin altında gizli tünel var iddiası gündeme bomba gibi düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 10:15

ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI tarafından yapılan baskın bu ayın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Trump’ın en yakın dostu ve siyasette de birlikte yürüdüğü Rudy Giuliani ile ilgili bir kitap ise baskın yapılan evle ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor…

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Ağustos ayının hemen başında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), baskın düzenlemesi haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. FBI burada Beyaz Saray’dan çıkarılan gizli belgelerin arandığını ve normal bir konutta bulunması yasak olan hükümet evraklarının bulunduğunu açıklamış, Trump ise suçlamaları reddederek karşı suçlamalar yapmıştı.

New York’un eski valisi, Cumhuriyetçi Parti’nin etkili ismi ve Donald Trump’ın en yakın dostlarından biri olan Rudy Giuliani hakkında yazılan bir kitap hem bu baskın hem de Trump’ın Florida konutu Mar-a-Lago ile ilgili akılalmaz sırları ortaya çıkardı.

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FBI baskın düzenlemişti… Trump’ın Florida’daki evinin altında gizli tünel var iddiası gündeme bomba gibi düştü
Trump'ın Beyaz Saray'dan aldığı belgeleri yırtıp tuvalete atarak üzerlerine sifonu çektiği iddiası ilk kez bu kitapta dile getirildi

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RUDY GIULIANI KİTABINDAKİ AKILALMAZ DETAY!

Andrew Kirtzman, 'Giuliani: Amerika'nın Belediye Başkanının Yükselişi ve Trajik Düşüşü' kitabında, Florida ön seçimlerinde partisinin aldığı kötü sonuçların ardından yaşadığı zorlu günlere odaklanıyor.

Kitap, Rudy Giuliani’nin üçüncü eski karısı Judith Giuliani'nin yorumlarını içeriyor.

Kitapta yer alan iddialara göre 2008 GOP (Cumhuriyetçi Parti) başkanlık yarışını kaybettikten sonra Giuliani, Trump'ın Mar-a-Lago’daki kulübüne, yani evine taşındığını söylüyor.

Eski karısı, Giuliani için, parti başkanlığı yarışından ayrıldıktan sonra çok içmeye başladığını ve 'klinik depresyon' geçirdiğini söylüyor.

Ve kitaptaki flaş iddiaya göre Giuliani, Trump'ın depresyondayken ve çok içki içerken kaldığı evine gidip gelmek için Mar-a-Lago'nun altındaki bir tüneli kullandı!

FBI baskın düzenlemişti… Trump’ın Florida’daki evinin altında gizli tünel var iddiası gündeme bomba gibi düştü
Bu ev, son bir aydır dünyada hakkında en çok konuşulan ev oldu...

FBI'IN BASTIĞI EVİN ALTINDA GİZLİ TÜNEL VAR

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Giuliani'nin görünmeden bu eve girip çıkasına izin veren, basına ve siyasi rakiplerine yakalanmasına ise izin vermeyen bu tünel, yakın zamandaki FBI araması düşünülünce çok daha kritik bir konu haline geliyor.

The Guardian'ın haberine göre Judith Giuliani kitapta, eski kocasının aşırı içki içmesini 'acıyı dindirmenin' bir yolu olarak tanımlıyor.

Rudy Giuliani ise içki sorunu olduğunu defalarca reddetti.

Zor zamanlarda Trump, Giuliani'nin Mar-a-Lago'nun karşısındaki caddede, Güney Okyanus Bulvarı'nın altındaki bir yeraltı tünelinden erişilen bir bungalovda kalmalarına izin verdi, böylece medyanın onu yakalamasından ve gelecek eleştirilerden kaçınabilirlerdi.

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"DONALD SIRRIMIZI SAKLADI"

Judith Giuliani, Kirtzman'ın kitabında “Mar-a-Lago'ya taşındık ve Donald sırrımızı sakladı” diyor.

Eski başkanın Güney Florida mülkü, zaten iyi bilinen bir yerken, FBI'ın bu ay mülkü aramasından ve ajanların 300'den fazla gizli belgeye el koymasından sonra sürekli ilgi topladı.

Arama emrinin yayınlanması, ajanların, Trump'ın yabancı bir hükümete yardımcı olabilecek savunmayla ilgili bilgilerin izinsiz olarak kaldırılmasını engelleyen Casusluk Yasasını ihlal edip etmediğini araştırırken belgeleri aradıklarını gösterdi. FBI ayrıca, Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğini araştırıyor.

FBI baskın düzenlemişti… Trump’ın Florida’daki evinin altında gizli tünel var iddiası gündeme bomba gibi düştü
Trump'ın sağ kolu Giuliani, 2024'te Trump'ın yeniden aday olması ve seçilmesi durumunda biden'ın evini FBI tarafından bastıracağını ilan etti

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"BİZ DE BIDEN'IN EVİNİ BASTIRACAĞIZ"

Rudy Giuliani, uzun süredir New Yorklu iş adamının, Beyaz Saray yönetimi sırasında Trump'ın en güvenilir müttefiklerinden biri olmaya devam etti, bir noktada o zamanki cumhurbaşkanının kişisel avukatı olarak görev yaptı ve 2020 başkanlık seçimlerinden önce ve sonra en iyi kampanya vekili olarak görev yaptı.

FBI'ın Mar-a-Lago'da yaptığı aramanın ardından Giuliani, New York Post'a, eski başkan 2024'te bir başkanlık kampanyası başlatıp yeniden başkan olursa Trump'ın 'Biden'ın her evini basacağını' söyledi.

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#Donald Trump#Rudy Giuliani#Mar-A-Lago

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