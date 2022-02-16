FBI açıkladı… ABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdı

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FBI'a göre, son dönemin popüler belgeseli The Tinder Swindler'da gösterilene benzer "aşk dolandırıcılığı" 2021'de Amerikalılara 1 milyar dolara mal oldu.

FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nin (IC3) geçen hafta yayınladığı bir basın açıklamasına göre, dolandırılanların çoğunluğu 40 yaşın üzerindeki kadınlar ile dul, boşanmış, yaşlı veya engelli kadınlardı.

Dolandırıcılar, dramatik yaşam koşulları, trajediler, ölüm ve yaralanma hikayeleriyle kurbanlarını baştan çıkarmak için sıklıkla şiir, çiçek ve diğer hediyeleri kullanıyor.

Tinder Dolandırıcısı, romantik dolandırıcılıkların son zamanlardaki en iyi bilinen örneği olarak olarak gösteriliyor.

FBI, "suçluların, sık sık ve başarılı bir şekilde kullanılmış olan iyi prova edilmiş senaryolara bağlı olarak yeteneklerini geliştirmek için saatler harcadıklarını ve bazen onları nasıl manipüle edip kötüye kullanacaklarını daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tuttuklarını" belirtti.

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Bazı durumlarda, mağdurlar farkında olmadan başkaları adına yasa dışı transferler yapmaya ikna edilebiliyor.

2020'de, bir önceki yıla göre yaklaşık 4.300 artışla, aşk dolandırıcılığı olarak sınıflandırılan yaklaşık 24.000 şikayette bulunuldu.

2020'de tahmini kayıplar yaklaşık 605 milyon dolardı, gerçek sayının daha yüksek olması muhtemel çünkü birçok kurban istismara uğradığını bildiremeyecek kadar utanmış olabileceği belirtiliyor.

Milyoner bir elmas tüccarının oğlu gibi davranan ve şüphelenmeyen kadınları dolandıran İsrail doğumlu bir Simon Leviev’in en az 10 milyon dolarlık gelir sağladığı düşünülüyor.

FBI'ın El Paso biriminin sorumlu özel ajanı Luis Quesada, "Bu dolandırıcılar çoğu zaman kurbanlarını maddi ve manevi olarak perişan halde bırakırlar. Kurbanların çoğu maddi kayıplarından kurtulamayabilir" dedi.

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Siber güvenlik firması Malwarebytes tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre, daha az dijital okuryazarlığa sahip insanlar bu tür dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız. Malwarebytes'e göre etnik azınlıklar, kadınlar ve yaşlılar en yaygın hedeflerdir.

FBI, kişinin fotoğrafını ve profilini araştırmak, resimlerinin veya ayrıntılarının başka bir yerde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak, çevrimiçi ne kadar kişisel bilgi paylaştığınız konusunda dikkatli olmak ve habersiz bir kara para taşıyıcısına dönüşmemek için asla kimseye yardım etmemek gibi çevrimiçi ortamda kendinizi potansiyel istismarcılardan nasıl koruyacağınız konusunda ipuçları verdi.

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Quesada, "Bu tür bir sahtekarlığı bildirmenin kurbanlar için utanç verici olabileceğini takdir etsek de, FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarımızın bu çevrimiçi sahtekarları yakalayabilmesi için bunu yapmaları çok önemlidir" dedi.