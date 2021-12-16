Fauci'den flaş aşı ve Omicron açıklaması: İhtiyacımız yok!

Haberin Devamı

Dr. Anthony Fauci 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü ve aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın da Baş Tıbbi Danışmanı. Başarılı bir immünolog olan Fauci Ocak 2020'den beri de ABD'deki Kovid-19 pandemisine müdahale eden Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücünün en önemli üyesi.

Dün Beyaz Saray'ın bilgilendirme toplantısında konuşan Fauci, ABD'de de giderek yayılan Omicron varyantı ve kovid-19 aşılarının durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada 75'ten fazla ülkeye yayılan ve ABD'nin de 36 eyaletinde görülen Omicron varyantı hem sahip olduğu çok sayıda mutasyon hem de bulaşma hızıyla dünyanın yeni korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Anthony Fauci, konuşmasında çok merak edilen Kovid-19 aşılarının bu yeni varyant konusundaki etkinliğine değinerek "Omicron için varyanta özel geliştirilmiş bir hatırlatma dozu aşısına gerek yok." açıklamasını yaparak yüreklere su serpti. Fauci "Şu an için mevcut hatırlatma dozu uygulamamız Omicron'a karşı etkili." diyerek endişe yaratan bu aşı bilmecesine son vermiş oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eldeli ilk verilere göre Omicron'un Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunun anlaşıldığını ancak bu varyanttan kaynaklı vakalarda sadece öksürük ve halsizlik gibi hafif semptomlar görüldüğünü açıklamıştı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sırası gelen herkesin hatırlatma dozu aşısını yaptırması gerektiğinin altı çizilirken geçen hafta Pfizer'ın yatığı açıklamada, gerçek hayat verilerine göre iki doz aşı üzerine yaptırılan hatırlatma dozunun yüzde 70 ila 75 arası bir oranda semptomatik Kovid-19'u engellediği ifade edilmişti.

Omicron'un ortaya çıktığı Güney Afrika'daki saha çalışmaları da hatırlatma dozunun hastaneye yatışlarda büyük düşüş sağladığı açıklanmıştı.