Faturalar kabardı, nükleer yatırımları hızlandı

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Ukrayna savaşının enerji maliyetlerini hızla arttırdığı bir ortamda, 2011’deki Fukuşima kazasından beri ilginin azaldığı nükleer yatırımlar yeniden canlanıyor. Bir tarafta Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltma ihtiyacı, diğer yanda kömür yakmanın emisyon azaltım hedeflerini riske atması üzerine denge nükleer lehine değişti. Yeni santral yatırımlarında başı çeken ülkelerden biri, Fukuşima’nın yaşandığı Japonya oldu. Geçen hafta Başbakan Fumio Kişida, kazadan beri ilk kez yeni santrallar inşa edeceklerini açıkladı.

BELÇİKA ERTELEDİ ALMANYA KARARSIZ

Geçen yıllarda nükleer kapasitelerini azaltma sözü veren diğer ülkeler de bu planlarını gözden geçirmeye başladı. İşgalin ilk ayında Belçika, 2025’te nükleer enerjiyi terk etme planını 10 yıl ertelediğini açıkladı. Nükleer karşıtı cephenin başını çeken Almanya bile konuyu tartışmaya açtı. Avrupa Birliği ekonomisinin lokomotif ülkesi, kalan son 3 santralı bu yılın sonunda kapatma planlarını nükleer karşıtı Yeşiller’in koalisyon ortağı olduğu bir dönemde yeniden sorguluyor.

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MACARİSTAN’DA RUS ŞİRKET İNŞA EDECEK

ABD’den sonra ikinci en önemli nükleer enerji ülkesi olan Fransa, yaşlanan santralların bakım ihtiyaçları nedeniyle düşen üretimden mustarip. Paris hükümeti, işgalden önce yeni santral yatırımları açıklamıştı. Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya, artan elektrik taleplerini karşılamak ve emisyon azaltım hedeflerinden şaşmamak için kömür yerine nükleer enerjiye yöneliyor. Aynı şekilde, İngiltere, Hollanda ve ABD de yeni inşaatlar planlıyor. Macaristan iki yeni nükleer reaktör inşaatına haftalar içinde başlayacak. Üstelik bunları Rus enerji şirketi Rosatom yapıyor. Rusya’nın nükleer sektörü, AB yaptırımlarından muaf.



KÜRESEL ELEKTRİĞİN YÜZDE 10’U NÜKLEERDEN

Halihazırda 32 ülkede nükleer santrallar çalışır durumda ve küresel elektrik üretiminin yüzde 10’u buradan sağlanıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 2050’de toplam nükleer kapasitenin bugünkünün iki katına çıkacağını öngörüyor ki bu kurumun 2011’den beri ilk artış yönlü tahmini oldu. Geçen ay Avrupa Parlamentosu, nükleer enerji yatırımlarına “sürdürülebilir” etiketi vererek finansmanı kolaylaştırıcı adım atmıştı.