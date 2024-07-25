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Fas'ta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi

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#Fas#Sıcaklık#Can Kaybı
Fasta sıcak hava nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 18:03

Fas Sağlık Bakanlığı, sıcak hava nedeniyle 21 hasta ve yaşlının hayatını kaybettiğini belirtti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 17'sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, "yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını" duyurmuştu.

Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuz'daki açıklamasında ülkenin bazı bölgelerinde çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

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Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

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#Fas#Sıcaklık#Can Kaybı

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