Fas’ta seçimi liberaller kazandı

Sandıkta uğradığı hezimetin ardından Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani’nin genel başkanlıktan istifa ettiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada en kısa sürede olağanüstü kongre düzenleneceği de kaydedildi.

USULSÜZLÜK İDDİASI

İktidarı kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi, seçmen tercihlerinin kişisel vaatlerle suiistimal edildiği ve mükerrer oy kullandırıldığı iddiasıyla seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Öte yandan Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, seçim kampanyaları sırasında 21’i fiziksel ve maddi şiddet olmak üzere 149 ihlal tespit ettiklerini, ancak bunların münferit vakalar olarak kaldığını açıkladı.







Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor