Fas’ta seçimi liberaller kazandı
FAS’ta 10 yıldır iktidarda olan İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi, liberal rakipleri karşısında büyük oy kaybı yaşadı. Katılım oranı yüzde 50 olarak açıklanan seçimlerde, ilk sonuçlara göre iktidar koalisyonuna liderlik eden partinin meclisteki sandalye sayısı 125’ten 12’ye düştü. Tarım Bakanı Aziz Ahnuş’un liberal çizgideki Milli Bağımsızlar Birliği 97 sandalyeyle sandıktan birinci çıktı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 82 koltuk elde ederken, merkez sağdaki İstiklâl Partisi ise 395 üyeli parlamentoya 78 milletvekili sokmayı başardı.
Sandıkta uğradığı hezimetin ardından Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani’nin genel başkanlıktan istifa ettiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada en kısa sürede olağanüstü kongre düzenleneceği de kaydedildi.
USULSÜZLÜK İDDİASI
İktidarı kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi, seçmen tercihlerinin kişisel vaatlerle suiistimal edildiği ve mükerrer oy kullandırıldığı iddiasıyla seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Öte yandan Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, seçim kampanyaları sırasında 21’i fiziksel ve maddi şiddet olmak üzere 149 ihlal tespit ettiklerini, ancak bunların münferit vakalar olarak kaldığını açıkladı.