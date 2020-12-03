Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı
Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılması kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, OHAL'in 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.
İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak için ilk olarak 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.
OHAL uygulaması 8 kez daha uzatılmıştı.
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