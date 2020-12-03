MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı
GeriDünya Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılması kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL'in 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak için ilk olarak 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

OHAL uygulaması 8 kez daha uzatılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle