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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 23:03,Son Güncelleme:/

Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 5'e çıktığını belirtti.

Elyubi ayrıca ülkede 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 170'e ulaştığını kaydetti.

Fas'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4, vaka sayısı ise 143 olarak açıklanmıştı.

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