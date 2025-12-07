Fas'ta binlerce kişi Gazze için yürüdü

Haberin Devamı

Fas Yardım ve Destek Girişimi'nin çağrısıyla yapılan eylem, Tanca'da Gazze'deki Filistinlilere hitaben "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla düzenlendi.

Göstericiler kentin ana caddelerinden geçerek şehir merkezine ulaşırken, ellerinde Fas ve Filistin bayraklarının yanı sıra pankartlar taşıdı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik aç bırakma politikasını protesto eden göstericiler, "Gazze’yi aç bıraktınız, Gazze’yi kuşattınız", “Normalleşme tüccarlarına söyleyin, Filistin Arap ve İslam toprağıdır, geri adım yok, teslimiyet yok", "Şehitlerin kanına sadakat" sloganları attı.

PANKARTLARDA DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJLARI

Yürüyüşteki pankartlarda ise "Tanca’dan Gazze’deki kardeşlerimize, Siz ümmetin onurusunuz", "Halk Filistin’in özgürlüğünü istiyor" ve “Fas halkı Filistin’i desteklemeye devam ediyor." yazıları dikkat çekti.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Gazze’deki resmi kaynaklara göre, yüzlerce ihlal kaydedilirken ve bu ihlallerde en az 367 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.