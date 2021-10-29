Fast food yerken bir daha düşünün! Son araştırma korkuttu

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George Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD'nin Teksas eyaletinde 64 restoranda alınan fast food örneklerinde, ftalatların da aralarında bulunduğu 11 kimyasalı inceledi.



Araştırmacılar, alınan örneklerin yüzde 81'inin ftalat (DnBP) içerdiğini ve yüzde 70'inin ftalat (DEHP) içerdiğini ortaya çıkardı.

AMBALAJ VEYA ELDİVENDEN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology'de yayımlanan çalışmada, "Ön bulgularımız orto-ftalatların ve akışkanlaştırıcı olarak kullanılan diğer maddelerin fast food yemeklerinde bolca bulunduğunu gösteriyor" ifadesi yer aldı.



Araştırmacılar, akışkanlaştırıcı içeren plastik ambalajların ve gıda işleme eldivenlerinin bu maddeyi yiyeceklere bulaştıran kaynak olabileceğini açıkladılar ve ileriki testler sayesinde bu maddelere karşı daha iyi stratejiler sağlanabileceğini belirttiler.

VÜCUTTAKİ DOĞAL HORMONLARI TAKLİT EDİYOR

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Günlük hayatta kullandığımız bir çok şeyde yer alan ve zararlı olduğu konusunda defalarca kez uyarı yayınlamış olan ftalatlar vücutta testosteron ve östrojen gibi doğal hormonları taklit ederek işleyişlerine müdahil olma eğilimi gösteriyor, doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. dolayısıyla kimyasal Yapılan araştırmalar, hamile kadınların ftalatlara maruz kalmasının çocukların astım ve obezite gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

FAKİR MAHALLELER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici kısmı ise,Yoksul mahallelerin bu sorundan daha fazla etkilenme ihtimali oldu. Araştırmacılar, yoksul mahallelerin taze gıdaya erişiminin çok daha az olduğu ve fast food yeme eğiliminin daha fazla olduğunu düşünerek özellikle siyahilerin yaşadığı bölgelerde ftalata maruz kalma oranının daha ciddi olabileceğinden şüpheleniyor.



