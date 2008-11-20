Fast-food reklamlarına yasak talebi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de televizyonlarda fast-food reklamlarını yasaklamanın şişman çocukların sayısını yüzde 18'lere varan oranlarda düşürebileceği iddia edildi.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan bir araştırmada çalışan Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesinden iktisatçı Shin-Yi Chou, çocuklardaki şişmanlığın Amerikan kültürünü sardığını belirterek, araştırmaların, televizyon reklamlarının şişmanlığın nedenlerinden biri olduğunu gösterdiğini söyledi.



Chou, Amerikan yönetiminin fast food reklamlarının yasak olduğu İsveç, Norveç ve Finlandiya'da olduğu gibi bir yasal düzenleme yapabileceği konusunda kuşkuları olduğunu belirterek, araştırmalarının, ABD'deki obezite salgınının frenlenebilmesi konusunda ciddi tartışmalara neden olacağını ümit ettiğini kaydetti.



Chou ve ekibi, Amerikan İş Kurumunun 13 bin çocuğu incelediği 1979 ve 1997 tarihli iki araştırmadan faydalandı. Ekip, reklam yasağının 3-11 yaşları arasındaki çocuklarda şişmanlığı yüzde 18, 12-18 yaşları arasında ise yüzde 14 oranında düşürebileceğini buldu.



Televizyon seyretmenin, çocukların hareketsiz kalması ve uyku düzenlerini bozmasından dolayı aşırı şişmanlığın artmasının nedeni olduğu bildiriliyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, 1970'li yılların sonunda çocukların televizyonlarda yılda ortalama 20 bin, 1980'li yılların sonunda 30 bin ve 1990'lı yılların sonunda ise 40 binden fazla reklam seyrettiğini ortaya çıkarmıştı.



Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de, ABD'de 2-5 yaşları arasındaki çocukların yüzde 13.9'unun, 6-11 yaşları arasındaki çocukların yüzde 18,8'inin, 12-19 yaşları arasındakilerin ise yüzde 17'sinden fazlasının şişman olduğunu tahmin ediyor. Merkez, bu oranların devamlı arttığına da dikkati çekiyor.