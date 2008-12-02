Faşist başkanın yanında komünistin ne işi var

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Ramona Badescu / Foto Galeri

İtalya’da yaşayan ve ekranlara "show girl" olarak çıkan Badescu, Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno’ya bu kentte yaşayan Romenlerle ilgili sorunlar için danışmanlık da yapıyor.



Pazar günü Roma’daki Romanya Akademisinde ülkesinde yapılan seçimler için oy vermeye giden Badescu vatandaşlarınca etrafı sarılarak şiddetle protesto edildi.



Oy vermeye gelen Rumenler "Eski bir Romanya güzeli olmaktan başka hiçbir uzmanlığı olmayan bu kadın bizleri asla temsil edemez. Eski bir komünistin bir faşist başkanın yanında ne işi var? Üstelik Başbakanımızla çıkan dedikoduları bizleri yabancı bir ülkede rezil etmiştir" diyerek genç kadının üzerine yürümek istediler. Olaylar güvenlik kuvvetlerince yatıştırıldıktan sonra konuşan Badescu "Hepimiz Çavuşesku’nun diktatörlük döneminde zorunlu komünisttik. Ben şimdi özgürüm ve parti tutmuyorum. Bir faşist başkana değil Roma Belediye Başkanına danışmanlık yapıyorum" dedi.