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Fas’a ilk kadın başbakan

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#Fatima Ezzahra El Mansuri#Fas#BAŞBAKAN
Fas’a ilk kadın başbakan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

Kuzey Afrika ülkesi Fas, ilk kadın başbakanına kavuşuyor. Fas Kralı 6’ncı Muhammed, parlamento seçimlerinden birinci çıkan Özgünlük ve Modernlik Partisi’nin (PAM) liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansuri’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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Bu gelişmeyle 50 yaşındaki El Mansuri’nin ülke tarihinde başbakanlık görevine getirilen ilk ve Arap dünyasında ise üçüncü kadın siyasetçi olması bekleniyor. Atanmasının ardından gazetecilere konuşan El Mansuri, görevini “tarihi” olarak nitelendirirken “Ülkemizin tarihinde ilk kez bir kadın hükümeti yönetme sorumluluğunu üstleniyor. Bu sadece benim için değil, tüm Faslı kadınlar için bir gurur kaynağı” ifadesini kullandı.

MARAKEŞ BELEDİYE BAŞKANIYDI

PAM, 23 Eylül’de yapılan seçimlerde, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 97 sandalye kazanarak birinci olmuştu. Partisi tek başına çoğunluğu sağlayamadığı için El Mansuri’nin diğer siyasi partilerle koalisyon görüşmelerini yürütecek ve oluşturacağı kabine listesini kralın onayına sunacak. Anayasal monarşiyle yönetilen ülkede, kral, seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan partiden bir Başbakan adayı atıyor. Bu arada hukukçu kimliğiyle öne çıkan El Mansuri, Fas siyasetinde uzun zamandır tanınan isimlerden. 2009 yılında Marakeş’in ilk kadın belediye başkanı seçilen Faslı siyasetçi, önceki hükümette Şehir Planlama ve Konut Bakanı olarak görev yapmıştı. 2021’de ise yeniden Marakeş Belediye Başkanlığı’na seçilmişti.

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#Fatima Ezzahra El Mansuri#Fas#BAŞBAKAN

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