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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 02:00 | Son Güncelleme:

Fas Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı

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Fas Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı
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Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 4 bin 59'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 641 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 59'a vaka sayısı da 240 bin 951'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 329 artarak 197 bin 215 oldu.

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