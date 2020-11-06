AA
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Fas Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 4 bin 59'a yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 641 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 59'a vaka sayısı da 240 bin 951'e ulaştı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 329 artarak 197 bin 215 oldu.
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