Fas Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 641 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 59'a vaka sayısı da 240 bin 951'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 329 artarak 197 bin 215 oldu.