Fas, Lübnan, Yemen ve Tunus'ta koronavirüs salgınında son gelişmeler

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1132 yeni vaka tespit edildiğini, 861 kişinin iyileştiğini bildirdi.



Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 533'e, vaka sayısının da 35 bin 195'e yükseldiği ülkede, 25 bin 385 kişi ise sağlığına kavuştu.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 309 yeni vaka tespit edildiğini, 177 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 87'ye, vaka sayının 7 bin 121'e, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 377'ye yükseldiğini kaydetti.

YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 523'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 5 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1831'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 919'a ulaştığı duyuruldu.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığına göre Kovid-19 nedeniyle 1 kişi vefat etti, 21 kişide virüs tespit edildi, 7 kişi iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 52'ye, vaka sayısı 1738'e yükselirken, 1272 kişi sağlığına kavuştu.