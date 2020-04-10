Fas, Lübnan ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 57 kişiye ise yeni tanı konulduğu belirtildi.

Bu verilerle toplam can kaybının 105'e, vaka sayısının da 1431'e çıktığı Fas'ta hastalığı yenenlerin sayısının ise 114'e ulaştığı aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede virüse yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 27 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, 67 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybının 2'ye çıktığını açıkladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de yaptığı açıklamada Beytullahim kentinde 2, El-Halil'de 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Mulhim, hastalığa yakalananlardan birinin 7 yaşında bir kız çocuğu olduğuna dikkati çekti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 266'ya yükseldiğine işaret eden Mulhim, bunlardan 13'ünün Gazze'de, diğerlerinin Batı Şeria'da kaydedildiğini hatırlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce 9'u Gazze'de olmak üzere 45 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.