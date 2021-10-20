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Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı

#Koronavirüs#Fas#Uçuşlar Askıya Alındı
Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı

Fas artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için flaş bir karara imza atarak İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldığını açıkladı.

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Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Ulusal Havalimanları Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi çarşamba gece yarısından başlayarak bir sonraki duyuruya kadar Almanya, Hollanda ve İngiltere ile uçuşları askıya alma kararı verdi." ifadesi kullanıldı.

Dün 43 bin 738 yeni vaka kaydedilen İngiltere'de, vaka sayısı 7 gün üst üste 40 binin üzerinde seyretmiş ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükselmişti.

Hollanda'da vaka sayıları geçen hafta yüzde 44 artarken, Almanya'da da son 24 saatte 17 bin 15 yeni vaka kaydedilmiş ve 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas makamlarının paylaştığı son verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 14 bin 566 kişi hayatını kaybetti, 942 bin 779 kişi de enfekte oldu.

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#Koronavirüs#Fas#Uçuşlar Askıya Alındı

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