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Fas, girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi

#Fas#Koronavirüs#PCR
Fas, girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi

Fas hükümeti, Covid-19 nedeniyle 2 aylık kapalı olan sınırları yeniden açma kararı alırken, ülkeye girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirerek sınırları açma kararı aldı.

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Kovid-19’un tüm dünyada hızla yayılmasının ardından ülkeye giriş çıkışları kısıtlayan Fas, yaklaşık 2 aylık kapanmanın ardından sınırları 7 Şubat itibarıyla açıyor. Sınırların açılmasının yanı sıra Fas Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ülkeye girişlerde yeni prosedürler uygulanması kararı alındı. Fas vatandaşlarının, Fas’ta ikameti bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ve Fas’a ziyaret amacıyla gelen yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinde aşı kartlarını ve girişten 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermeleri zorunlu olacak. Alınan kararlarla birlikte havalimanlarında hızlı test kitleri de uygulanırken, rastgele seçilen yolculara PCR testi yapılacak.

Ayrıca Fas’a giriş yapan turistlere, girişlerinden 48 saat sonra otel veya ikametlerinde ek bir Covid-19 testi uygulanarak tespit edilen pozitif hastalar karantinaya alınacak. Ağır vakalar ise hastanelerde tedaviye alınacak.

Fas hükümeti Covid-19 ile mücadele kapsamında 29 Kasım 2021 tarihinde uçuşları 2 haftalığına askıya almış, daha sonra sınırların kapatılması kararını 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatmıştı.

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#Fas#Koronavirüs#PCR

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