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Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fanusta akşam yemeği

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Fanusta akşam yemeği
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Hollanda’nın Amsterdam kentindeki bir restoran, korona kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası müşterilerine izolasyon ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hizmet vermeye başladı.

Test aşamasındaki projede, müşteriler 2 kişilik cam kabinlerde ağırlanıyor ve garsonlar yüz koruyucu siperlik takarak yemek servisi yapıyor.

Fanusta akşam yemeği
Müşterilerin birbirleriyle temas etmediği kabinlerin, haziran sonuna kadar rezerve edildiği açıklandı.

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