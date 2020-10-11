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DHA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

Fanatik Rumlardan 'Maraş' provakasyonu! Sınırda yangın çıktı

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Fanatik Rumlardan 'Maraş' provakasyonu! Sınırda yangın çıktı
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Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş’ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan fanatik Rumlar, Türk tarafına doğru havai fişek atarak eylem yaptı. Havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düştüğü belirtildi. Atılan havai fişekler yangına neden oldu. KKTC polisinden yapılan açıklamada yangının devam ettiği bildirildi. KKTC polisi, Derinya bölgesinin Türk tarafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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