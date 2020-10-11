Fanatik Rumlardan 'Maraş' provakasyonu! Sınırda yangın çıktı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan fanatik Rumlar, Türk tarafına doğru havai fişek atarak eylem yaptı. Havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düştüğü belirtildi. Atılan havai fişekler yangına neden oldu. KKTC polisinden yapılan açıklamada yangının devam ettiği bildirildi. KKTC polisi, Derinya bölgesinin Türk tarafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.