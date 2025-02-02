Fanatik ayrılıkçı Belçika Başbakanı oldu

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Yeni hükümette başbakan koltuğuna siyasi kariyerini Belçika’nın bölünmesine adayan ve bir zamanlar ülkenin Fransızca konuşan bölümünün kâbusu haline gelen Yeni Flaman Menfaati (N-VA) Başkanı Bart de Wever (54) oturacak. Provokasyondan çekinmeyen, medyatik çıkışlarıyla dikkat çeken de Wever, ülkenin federasyonla yönetilmesine karşı, bölünmeyi açıkça savunan ve ülkenin güneyindeki Valonya’yı kuzeydeki Flaman Bölgesi için yük olarak gören bir çizgiye sahip.

MARINE LE PEN TAKTİĞİ TUTTU

Wever artık bölmek istediği ülkeyi bir arada tutmak için çalışacak, uluslararası alanda çıkarlarını korumaya uğraşacak ve tüm Belçikalıların başbakanı olacak. Özellikle Flaman Bölgesi’ndeki popülaritesi çok yüksek olan de Wever, Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen’e benzer bir taktik izleyerek dışlanan siyasetçi profilinden sıyrıldı. Ülkenin kuzeyinden ve güneyinden sağ, sol ve merkez partileri bir araya getiren beşli koalisyon hükümetinin yarın Belçika Kralı Philippe önünde yemin ederek göreve başlaması öngörülüyor.