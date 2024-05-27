'Falcı skandalı': Belediye başkanı ölü babasıyla konuşmak için yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

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Agde kasabası Fransa kamuoyunun ilgiyle takip ettiği yepyeni bir skandalla sarsılıyor.

Bu skandal, kasabada oldukça meşhur olan bir falcı Sophia Martinez ile eski bir gizli servis görevlisi ve polis memuru olan belediye başkanı Gilles d'Ettore etrafında geçiyor.

Her iki isim de şu anda hakların başlatılan soruşturma kapsamında hapiste. Falcı, belediye başkanını dolandırmakla, belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.

Martinez yıllar içerisinde ölülerle konuşabildiğini söyleyerek bir üne sahip oldu. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi. Martinez’in ruh çağırma seansları sırasında sesi aniden değişiyor ve belediye başkanının babasının tonuna bürünüyordu.

Falcı kadının geçen dört sene boyunca, olağanüstü vantrilokluk yetenekleriyle belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia ediliyor.

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Vantrilokluk aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyaloğunun teatral olarak sunuma dayandırıldığı bir sanat. Vantrilok ağzını kıpırdatmadan karnından konuşarak kuklaya hayat veriyor.

Belediye başkanı, melekler de dahil olmak üzere ölülerin “seslerinden” binlerce gizemli telefon almış ve bunlardan bazıları belediye başkanını falcıya yardım etmeye çağırmış.

Yolsuzlukla ilgili haberler de burada ortaya çıkıyor.

Belediye başkanının Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yaptığı iddia ediliyor.

İddialara göre “sesler” belediye başkanını, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe alması ve evini yenilemesi için de ikna etmiş. Belediye başkanıyla bağlantıları olan yerel işletmeler, belediye başkanıyla gelecekte yapacakları sözleşmeleri kaybetme korkusuyla işi ücretsiz yapmışlar.