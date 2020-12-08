MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı
GeriDünya Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Tahran yönetimi, İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’ye Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle ilgili bağlantılı kişilerin tutuklandığını duyurdu.

İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin başkent Tahran’a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle yeni gelişme yaşandı. İran Meclis Başkanı’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fahrizade suikastıyla ilgili bazı kişiler tespit edilerek tutuklandı. Suikastın failleri adaletten kaçamayacak ve kesinlikle cezalandırılacaklar. Konuyla ilgili ayrıtılar ilgili kurumlar tarafından zamanı geldiğinde açıklanacak dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle