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HaberlerDünya HaberleriFahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır
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Dünya
Haber Giriş: 03.03.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır

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Fahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

CHABOT'UN PAYLAŞIMI

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

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