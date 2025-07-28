Facianın eşiğinden dönüldü… 173 yolculu uçak pistte alev aldı

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Yolcular kapılardan açılan kaydıraklarla hızla tahliye edildi. American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta yaşanan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olayda bir kişi yaralandı. Miami’ye gitmek üzere pistte harekete başlayan uçaktaki yolcular, önce yüksek bir patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin görülmesiyle uçakta panik yaşandığını aktardı. American Airlines, yangının, patlayan lastikler sonrası uçağın ani frenleme sırasında yangın çıktığının düşünüldüğünü açıkladı.

Yolcular kapılardan açılan kaydıraklarla hızla tahliye edilirken Denver Uluslararası Havalimanı’ndaki 240 uçuş ertelendi.