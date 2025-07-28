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Facianın eşiğinden dönüldü… 173 yolculu uçak pistte alev aldı

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Yangını#Denver Havalimanı#American Airlines
Facianın eşiğinden dönüldü… 173 yolculu uçak pistte alev aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver’daki bir havalimanında, 173 yolcunun bulunduğu uçak pistte ilerlerken yangın çıktı.

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Yolcular kapılardan açılan kaydıraklarla hızla tahliye edildi. American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta yaşanan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olayda bir kişi yaralandı. Miami’ye gitmek üzere pistte harekete başlayan uçaktaki yolcular, önce yüksek bir patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin görülmesiyle uçakta panik yaşandığını aktardı. American Airlines, yangının, patlayan lastikler sonrası uçağın ani frenleme sırasında yangın çıktığının düşünüldüğünü açıkladı. 

Yolcular kapılardan açılan kaydıraklarla hızla tahliye edilirken Denver Uluslararası Havalimanı’ndaki 240 uçuş ertelendi.

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#Uçak Yangını#Denver Havalimanı#American Airlines

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