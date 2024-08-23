Facianın ardından çarpıcı açıklamalar: İtalyan CEO kaptanı suçladı

Haberin Devamı

İtalya’nın Palermo kenti açıklarında, süper yat “Bayesian”ın alabora olması sonucu “İngiliz Bill Gates” olarak bilinen Mike Lynch, Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo’nun eşi Nada hayatını kaybetti.

Mike Lynch’in iş arkadaşları için organize ettiği gezide kullanılan İngiltere bayraklı Bayesian’ı inşa eden firmanın CEO'su Giovanni Costantino, yaşanan facianın ardından mürettebatın yaşanan trajediyi önlemek için “16 dakikalık süresi” olduğunu iddia etti.

BAYESİAN'IN KAPTANINI SORUMLU TUTTU

Aynı zamanda Bayesian’ın inşa edildiği Perini Navi tersanesinin sahibi olan İtalyan Sea Group'un kurucusu Costantino, hortum sebebiyle battığı belirlenen Bayesian’ın kaptanını faciadan sorumlu tuttu.

Haberin Devamı

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre Constantino şöyle konuştu:

“İşkence 16 dakika sürdü. Bazı bilim adamlarının söylediği gibi bir dakika içinde değil. 16 dakika içinde battı. Bunu grafiklerden, AIS [Otomatik Tanımlama Sistemi] takip çizelgesinden görebilirsiniz”

Constantino, 22 kişiden 15'inin sağ kurtarılmasında yardımcı olan Sir Robert Baden Powell teknesini örnek gösterdi.

Constantino, “Kaptan, tekneyi hazırlamalı ve tıpkı 350 metre ötede demirlemiş olan, 1957 yılında inşa edilmiş ve fırtınanın üstesinden mükemmel bir şekilde gelmiş olan Sir Robert Baden Powell teknesi gibi alarm ve güvenlik durumuna geçirmeliydi” dedi.

Haberin Devamı

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ TEKNELERİNDEN BİRİSİ"

Corriere della Sera gazetesine demeç veren Constantino, Bayesian'ın “dünyanın en güvenli teknelerinden biri” iddiasında bulundu ve neredeyse “batmaz” olduğunu öne sürdü.

Bayesian'ın kaptanının İtalyan basınına "Bunun olacağını tahmin etmemiştik" ifadesine ilişkin Constantino, “Fırtınanın beklenmedik bir şekilde, aniden geldiği gibi saçma bir şey bildirdiler. Bu doğru değil. Her şey önceden tahmin edilebilirdi. Kendinize sorun, neden o gece balıkçılardan hiçbiri dışarıda değildi? Bir balıkçı koşulları kontrol eder de bir gemi etmez mi? Karışıklık tüm hava durumu haritalarında tamamen okunabiliyordu. Bilmemek imkansızdı” dedi.

Haberin Devamı

"BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE KAYBOLDUĞUNU SÖYLEYENLER SAÇMALIYOR"





Tersanesinde inşa edilen bir başka teknenin Katrina Kasırgası'ndan sağ çıktığını belirten Constantino, “(Bayesian’ın) Böyle bir kasırgadan sağ çıkabileceğini düşünmüyor musunuz?” ifadesini kullandı.

Bayesian’ın batma anındaki dengesine ilişkin dalgıçların geri çekilebilir omurgasının kalkık halde olduğunu görmesi soru işaretlerini doğururken uzmanlar ise, Bayesian’ın omurganın normalde kötü hava koşullarında ekstra denge için tamamen uzatılacağını öne sürdü.

Bayesian’ın bot alanındaki kapağın kapatılmamasının faciada önemli rol oynadığına işaret eden Constantino, “90 derece yatmasının tek bir nedeni vardı. Çünkü su içeri girmeye devam ediyordu. Suyun gelmeye başladığı andan battığı ana kadar geçen süre altı dakika. Birkaç saniye içinde kaybolduğunu söyleyenler saçmalıyor.” dedi.

Haberin Devamı

Mike Lynch’in eşi Angela Bacares kazadan sağ çıkarken, 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.