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Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı!

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#Etiyopya#Uçak#Pilot
Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 14:44

Sudan'dan Etiyopya'ya giden uçağın iki pilotunun birden uyuya kalması havada panik anlarına sebep oldu. Otomatik pilotun devreden çıkmasıyla çalan alarm pilotları uyandırırken, uçak 25 dakika gecikme ile de olsa beklenen inişini gerçekleştirdi.

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Sudan'ın Başkenti Hartum'dan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya giden Etiyopya Hava Yolları uçağının 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ET343 sefer sayılı uçuş, pilotlarının ikisinin birden uyuyakalması ile adeta bir korku filmine dönüştü.

Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı

İKİ PİLOT DA AYNI ANDA UYUYAKALMIŞ

Boeing 737-800 model uçak, havaalanına yaklaşırken verilen tüm sinyallere rağmen alçalmaya başlamadı.

Hava trafik kontrolörleri durumdan şüphelenerek uçağın mürettebatı ile defalarca kez iletişime geçemeye çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı.

Uçak iniş yaptıktan sonra yapılan inceleme sonrası mürettebata ulaşılamamasının korkunç sebebi ortaya çıktı. Uçağın iki pilotu birden uyuyakalmıştı.

Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı

Hartum'dan Addis Ababa'ya giden uçağın rotası

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OTOMATİK PİLOT DEVREDEN ÇIKINCA ALARM ÇALMAYA BAŞLADI

Pilotlarının uyuyakaldığı uçak, otomatik pilot sistemi sayesinde 37 bin fitte seyir halinde yoluna devam etti.

Uçak, inmesi gereken pisti geçip yoluna devam edince otomatik pilot devreden çıktı ve çalan alarm pilotların uyanmasını sağladı.

Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı

Uçağın pisti kaçırdığı anlar 

25 DAKİKA GEÇ İNİŞ YAPTILAR

ADS-B, hava trafik kontrolü ve uçak arasında gözetime izin veren bir arayüzdür.

Uyanan pilotlar 25 dakika gecikme ile Addis Ababa'ya iniş yaptı. The Aviation Herald tarafından elde edilen ADS-B verileri, uçağın otomatik pilot ile seyrine devam ettikten bir süre sonra alçalmaya başladığını doğruladı.

Söz konusu uçak bir sonraki yolculuğuna başlamadan önce 2.5 saat pistte bekletildi.

HAVA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİSİ

Uzmanlar olayı 'derin endişe verici' olarak tanımlarken pilotların çok fazla çalıştığına ve sürekli yorgun olduklarına dikkat çektiler.

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Hava analisti Alex Macheras, Twitter'da yaptığı açıklamada "Pilot yorgunluğu yeni bir şey değil ve uluslararası alanda hava güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden birini oluşturmaya devam ediyor." dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, İtalya havayolu şirketi ITA'nın pilotlarından birisi New York'tan Roma'ya giden uçuş sırasında uyuyakaldığı iddiasıyla görevden alınmıştı.

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