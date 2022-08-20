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Faciadan dönüldü: Pilotlar havada uyudu

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#Pilot#Uyku#Uçak
Faciadan dönüldü: Pilotlar havada uyudu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 yolcu uçağının pilotları havada uyuyakaldı. Uçak 25 dakika boyunca havada daireler çizerken pilotlar, devre dışı kalan otomatik pilotun alarmıyla uyandı.

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SUDAN’ın başkenti Hartum’dan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya giden Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının iki pilotu, uçuşun ortasında uyuyakaldı. Yerdeki hava trafik kontrol memuru, artık iniş için alçalmaya başlaması gereken ET343 sefer sayılı uçağın pilotlarına ulaşamazken, pilotlar ancak otomatik uçuş sisteminin devre dışı kalıp kokpitte alarm çalmaya başlamasıyla uyandı. 160 yolcu kapasiteli Boeing 737 tipi uçak, Addis Ababa’daki havalimanının üzerinde 25 dakika boyunca daireler çizdikten sonra iniş yaptı.

Faciadan dönüldü: Pilotlar havada uyudu

2.5 SAAT SONRA YİNE UÇTULAR

Havacılık uzmanları pilot yorgunluğunun bir faciaya yol açabileceği uyarısında bulunurken, söz konusu uçağın mürettebatı havalimanında sadece 2.5 saat kaldıktan sonra bir sonraki uçuşa katıldı. Şirketten olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada olay geniş yankı uyandırırken, pilotların kovulması gerektiğini savunanlar kadar şirketin çalışma sürelerini yeniden düzenlemesi gerektiğini söyleyenler de vardı.

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SAVAŞ UÇAKLARI KALKACAKTI

Geçen nisan ayında da New York’tan Roma’ya gitmekte olan ITA Airways uçağının pilotları, kabinde 250 yolcu varken uyuyakalmıştı. Bu sürede yer kontrol memuru uçakla bağlantı kuramazken olası uçak kaçırma ya da saldırı senaryolarına karşı savaş uçaklarının hazırlanması bile düşünüldü. 10 dakika sonra uyanan pilotlar durumu hava trafik istasyonuna bildirirken, uçağın kaptan pilotu kovuldu.

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#Pilot#Uyku#Uçak

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