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Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Facebook'tan Trump'a kötü haber... Yasak devam edecek!

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Facebook'tan Trump'a kötü haber... Yasak devam edecek!

Kendi sosyal medya platformunu kurduğunu açıklayan Trump'a Facebook'tan kötü haber geldi. Facebook Trump'ın yasak süresini uzattı.

Facebook, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını sonrası eski başkan Donald Trump'ın sosyal paylaşım platformuna giriş yasağının devam etmesine karar verdi. 

Facebook, ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformuna giriş yasağının devam etmesine karar verdi. Yasak, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram'ı da kapsarken, Facebook Gözetim Kurulu, belirsiz ve süresiz askıya alma cezasının 'uygun' olmadığını belirterek, konuyu altı ay içinde yeniden inceleyeceklerini ifade etti.

Facebooktan Trumpa kötü haber... Yasak devam edecek
Facebook Gözetim Kurulu'nda avukat, profesör, gazeteci ve insan hakları aktivistinden oluşan 20 üyesi bulunuyor. Trump’ın Facebook hesapları, Kasım ayındaki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine 6 Ocak'ta düzenlenen mitingde Kongre binası baskını sonrası askıya alınmıştı. 

Sosyal medyadan uzaklaştırılan Trump, kendi iletişim platformunu kurdu
Sosyal medyadan uzaklaştırılan Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

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Öte yandan, ABD’deki 2020 başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformlarındaki hesapları askıya alınan Donald Trump, kendi sosyal medya iletişim ağını kurdu.

Trump, "Donald Trump'ın Masasından” adlı bloğu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak yer" olarak tanımladı.

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