Facebook'tan pandemi kararı... Tarih belli oldu

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pek çok şirket evden çalışma modeline geçti

O şirketlerden birisi olan sosyal medya devi Facebook ofise dönmeye hazırlanıyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, Facebook New York'taki çalışanlarının ofise dönmelerine izin verdi.

Şirket kentteki ofisini Temmuz ayında açacağını çalışanlarına gönderdiği mesaj ile duyurdu.

Aynı habere göre, bu karar zorunlu olmayacak. Başka bir deyişle Facebook isteyen çalışanlarını evden çalışmasına izin verecek.

Ofise giden çalışanlar için maske takmak zorunlu olacak. Şirket bu çalışanlarına Kovid-19 testini de zorunlu tutacak.

Facebook, geçtiğimiz dönemde San Francisco Körfez Bölgesi ve Seattle ofislerini yüzde 10 kapasite ile yeniden açmıştı.

Bir başka ABD'li şirket Goldman Sachs, ülkedeki çalışanlarına 14 Haziran'dan itibaren ofise dönmek için hazır olun talimatı göndermişti.

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