Facebook'tan gözlük atağı: Yüzümüzü kameraya dönüştürecekler!

Facebook'un ilk "akıllı" gözlükleri, Ray-Ban’ın da sahibi gözlük devi EssilorLuxottica ile ortaklaşa tasarlandı. Gözlükler içerik oluşturma amaçlı olsa da gizlilik endişelerini artırıyor.

Facebook, çevrimiçi sosyalleşmenin geleceğinin bilim kurgu yazarları tarafından öngörülen yüksek teknolojili yüz bilgisayarlarını içereceğini düşünüyor. Ancak konu "akıllı gözlükler" olduğunda, şirket henüz istediği konuma ulaşmış değil.

Sosyal medya şirketi perşembe günü gözlük şirketi EssilorLuxottica ile ortaklaşa ürettikleri, kullanıcıların kendi bakış açılarından fotoğraf ve video çekmelerini sağlayan 300 dolarlık bir gözlüğü tanıttı. Güzel bir ekranı veya yerleşik 5G bağlantısı olmayan tasarımını ünlü Wayfarer modelinden ilham alan gözlükte yalnızca bir çift kamera, bir mikrofon ve birkaç hoparlör bulunuyor.

Facebook, dünyayla ve etrafımızdaki insanlarla etkileşime girerken yüzümüzde kamera bulunan küçük bilgisayarlar takmanın eğlenceli olabileceğini ve bizi meta evreninde bir adım daha ileriye götüreceğini savunuyor. Ancak bunun gibi cihazlar, mahremiyetiniz ve çevrenizdeki kişilerin mahremiyeti hakkında ciddi soruları de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, Facebook'un telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve oturma odalarımızda olması yetmiyormuş gibi hayatımıza daha da yayılmasının bir yansıması niteliğindedir.

Facebook, akıllı gözlük tutkusu olan tek teknoloji şirketi değil. Bu alandaki birçok erken deney başarılı olamadı. Google, Glass gözlüğünün ilk sürümlerini 2013'te satmaya başladı, ancak ürün olarak tüketiciler pazarında hızla başarısız olduktan sonra şimdilerde sadece işletmeler ve yazılım geliştiriciler için bir araç olarak kullanılıyor. Kameralı Spectracles gözlüklerini 2016 yılında satmaya başlayan Snap de satılmayan envanteri nedeniyle yaklaşık 40 milyon dolar zarar etmek zorunda kaldı. (Doğrusu, daha sonraki modeller daha iyi performans gösterdi.) Geçtiğimiz iki yıl içinde Bose ve Amazon, her biri müzik ve podcast'ler çalmak için yerleşik hoparlörler kullanan kendi gözlükleriyle pazara katıldı. Bunlarla karşılaştırıldığında, Facebook'un tüketiciye hazır akıllı gözlüklerdeki ilk denemesi o kadar da yeni görünmüyor.

Gözlükleri inceleyen teknoloji editörü Chris Velazco

The Washington Post'un teknoloji editörü Chris Velazco gazete için yaptığı incelemeye şu satırlarla başlamış:

"Geçtiğimiz birkaç günü New York'ta Facebook'un gözlükleriyle geçirdim. Bu gözlüklerle ilgili fark ettiğim en göze çarpan şey fazla akıllı olmadıkları oldu.

Bunları sokakta görseniz, akıllı gözlük olduklarını anlamama ihtimaliniz oldukça yüksektir. Almak isteyenler farklı çerçeve stilleri ve hatta numaralı lensler için ekstra para ödeyebilecekler, ama benim geçen haftamı birlikte geçirdiğim gözlük genel olarak standart bir Ray-Ban güneş gözlüğü gibi görünüyordu.

Facebook ve EssilorLuxottica'nın hakkını vermek lazım, standart güneş gözlüğü gibi hissettiriyorlar da. Sapları tüm sensörleri ve bileşenleri içine sığdırmak için normalden çok daha kalın, ancak hiçbir zaman hantal veya rahatsız gelmediler. Daha da iyisi, zaten sahip olabileceğiniz Wayfarer'lardan sadece birkaç gram daha ağır.

Facebook'un bu üründeki büyük fikri, fotoğraf çeken, video çeken ve müzik çalan bir cihazı yüzünüze koyarak, telefonunuzla daha az zaman harcayarak yerine daha çok anı yaşamaya odaklanmanızdır. Ancak, ironik bir şekilde, bu gözlüklerin bu faaliyetlerin hiçbirinde çok da harika olduğu söylenemez.

Mesela, her camın yakındaki 5 megapiksellik kameralar. Gün ortasında dışarıdayken biraz düzgün fotoğraflar çekebilirler, ancak yaygınca kullanılan birçok akıllı telefonun çekebileceği 12 megapiksel fotoğraflarla karşılaştırıldığında zayıf kalırlar. Aynısını video kalitesi için de söyleyebilirim. Elde ettiğiniz videolar genellikle TikTok ve Instagram'a koyacak kadar iyi görünüyor, ancak 30 saniyelik klipler çekmekle sınırlısınız. Ve yalnızca sağ kamera video kaydettiği için (üstelik sadece kare video) çekimlerinizde görülen bakış açısı genellikle biraz dengesiz geliyor.

Gördüğünüz dünyayı çekme sözü de buraya kadarmış."

PEKİ YA GÜVENLİK RİSKLERİ?

Velazco'ya göre Facebook, tüm bu görüntülerin, siz onları akıllı telefonunuzdaki Facebook View uygulamasına aktarana kadar gözlüklerde şifreli kaldığını, burada düzenleyip istediğiniz sosyal medya platformuna aktarabileceğinizi söylüyor. Facebook'un yazılımı, birden fazla klibi küçük şirin “montajlar” halinde bir araya getirmek gibi dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayan birkaç seçenek sunar, ancak sunulan araçlar bazen istediğiniz sonuçları elde etmek için çok kısıtlı.

Fotoğraf çekmeye veya video kaydetmeye başlamanın en hızlı yolu, elinizle yukarı uzanıp gözlüğün sağ kolundaki bir düğmeye tıklamaktır. Önünüzdeki dünyayı çekmeye başladığınızı etrafınızdaki insanlar bunu kayıt sırasında yanan tek bir parlak beyaz ışık sayesinde bilecekler. Facebook'a göre, insanlar bu göstergeyi 7 metreye kadar görebilecekler, bu da teorik olarak isterlerse onlara görüş alanınızdan çıkma fırsatı veriyor.

Ancak bu, çoğu insanın görür görmek Facebook'un tasarımıyla aşina olacağını varsayıyor ki bu mümkün değil. Önemli bir tavsiye: Birinin gözlüğünün bir kısmının ışıklandığını görürseniz, o kişinin bir sonraki sosyal medya gönderisine düşebilirsiniz!

Gözlüğün sağ sapı dokunmatik, böylece müzik parçaları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Facebook’un yeni sesli asistanı da çerçevenizin içinde yaşıyor, yani güneş gözlüğünüze bir fotoğraf çekmesini veya video çekmeye başlamasını söyleyebilirsiniz. Bu da demektir ki bu gözlükler sizi dinliyor.

Hepimiz Facebook gibi şirketlerin telefonunuzun mikrofonundan sizi dinleyip dinlemediğini merak ediyoruz. Çünkü bize o kadar kişisel gelen reklamları sunmayı başka türlü nasıl yapabilirler diyerek şüpheye düşüyoruz.

Peki bizi dinleyen gözlükler dediklerimizi başkalarına anlatacak mı? Chris Velazco bu soruya 'Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in büyük planı, hepimizi güçlü, artırılmış gerçeklik gözlükleri takma konusunda rahat ettirmekse, insanları bu kadar erken korkutmayı göze alamaz.' cevabını veriyor...

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