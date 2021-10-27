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HABERLERDünya Haberleri

Facebook'ın Kovid-19 imtihanı!

#Facebook#Koronavirüs#COVID-19
Facebookın Kovid-19 imtihanı

“2 milyardan fazla insanın, Kovid-19 ile ilgili güvenilir bilgileri herhangi bir kaynaktan daha çok Facebook’ta görüntülediğini” iddia eden Facebook, Kovid-19'a dair yanlış bilgilerle mücadeleye adadığı kaynaklarla övünse de sızan belgeler şirketin söyledikleri ile yaptıkları arasında ciddi bir kopukluk olduğunu gösteriyor.

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Pandeminin başlangıcından bir yıl sonra Şubat 2021’de Facebook’un iç sitesinde yayınlanan bir iç araştırma raporunda, “Konu yorumlar olduğunda sorununun ölçeği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dahili sistemlerimiz henüz aşı karşıtı yorumları yeterince tanımlamıyor, derecelendirmiyor ve/veya kaldırmıyor” denildi.

TESPİT VE KONTROL SİSTEMLERİ YETERSİZ

Bir ay sonra yayınlanan ek raporlar, aşı hakkındaki yanlış anlaşılmaların yaygınlığı hakkında endişeleri dile getirdi. Çalışanlar, Facebook’un sistemlerinin gönderilerin miktarına göre yetersiz donanıma sahip olduğunu belirtti. Mart 2021 raporlarından biri, “Aşı tereddüt yorumlarını tespit etme becerimiz İngilizce’de kötü, diğer dillerdeyse mevcut bile değil” dedi.

Mark Zuckerbergin başı bu sefer büyük dertte

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DSÖ’DEN ŞİRKETLERE DİREK HAT ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl pandeminin ilk aşamalarında, virüsün kökenleri hakkında komplo teorileri, hatalı tedaviler hakkında tehlikeli tavsiyeler ve aşılar hakkında güvenilmez raporları içeren bir dizi sosyal medya gönderilerine bakarak, Covid-19 misenformasyonunu "infodemik" olarak tanımlamaya başladı. DSÖ, büyük teknoloji şirketlerini, platformlarında insanların sağlığına zarar verebilecek gönderilerin işaretlenmesi için doğrudan bir hat açmaya çağırdı.

AŞIDAN ÇOK DAHA ÖNCE SORUNLARLA BOĞUŞMAYA BAŞLADILAR

CEO Mark Zuckerberg, 3 Mart 2020'de, şirketinin virüs hakkında doğru bilgileri tanıtmaya yardımcı olmak için DSÖ ve diğer önde gelen sağlık kuruluşlarıyla birlikte çalıştığını bildirdi. O zamanlar, dünya çapında yalnızca yaklaşık 90.000 kayıtlı vaka ve çoğu Çin'de olmak üzere yaklaşık 3.100 bilinen ölüm vardı. Kullanımı onaylanan aşıların çıkmasına daha aylar vardı. Ancak şirket, Covid-19 hakkındaki yanlış bilgilerin ve mitlerin yayılması sorunuyla çoktan boğuşmaya başlamıştı.

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Facebooktan tepki çeken karar

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"Topluluk standartlarımızın açıkça belirttiği gibi, insanları tehlikeye atan bir şeyi paylaşmak doğru değildir" diyen Zuckerberg, "Bu nedenle, önde gelen küresel sağlık kuruluşları tarafından işaretlenen yanlış iddiaları ve komplo teorilerini kaldırıyoruz," demiş ve şirketin DSÖ'ye ücretsiz reklam vermeyi planladığını duyurmuştu.

YORUM SELİ ÇARESİZ BIRAKTI

Ancak platformdaki aşılarla ilgili yorum seli şirketi çaresiz bıraktı. Mart 2021 iç raporlarından biri, Facebook gönderilerinde aşı tereddüt yorumlarının oranının ne kadar yüksek olduğuna şu tespitle dikkat çekiyor: "UNICEF ve DSÖ gibi yetkili sağlık kuruluşları, aşı yanlısı içeriği tanıtmak için onlara sağladığımız ücretsiz reklam harcamalarını kullanmayacak, çünkü sayfalarını dolduran aşı karşıtı yorumcuları teşvik etmek istemiyorlar."

SOSYAL MEDYA DEVLERİNDEN PEŞ PEŞE ADIMALAR

Bir Facebook sözcüsü, şirketin raporlarda yer alan notlarda dile getirilen sorunlar üzerinde iyileştirmeler yaptığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Güvenilir bilgileri teşvik ediyor, insanların gönderilerindeki yorumlar üzerinde kontrol sağlamalarını sağlıyoruz. Yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için herkese uyan tek bir çözüm yoktur, ancak yorum bölümlerini daha güvenli hale getirmeye yardımcı olacak yeni araçlar ve politikalar oluşturmaya kararlıyız "

Diğer çabalarının yanı sıra Facebook ve diğer sosyal medya devleri Twitter ve YouTube da, pandemi başladığından bu yana ihlal eden içerik yayınlayan kullanıcıların hesabını askıya alıp potansiyel olarak kaldırılabileceği "faül politikasına" Kovid-19'a dair yanlış bilgileri de eklediler

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Son dakika... Facebook isim değiştirme hamlesi

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NYT DUYURMUŞTU

New York Times, bu yılın başlarında, Facebook'un 2021'in ilk çeyreğinde platformda en çok görüntülenen bağlantının bir doktorun koronavirüs aşısını aldıktan sonra öldüğünü söyleyen bir haber makalesi olduğunu ortaya çıkarmıştı

Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen tehlikelerin sorumsuz ve sansasyonel şekilde aktaran haber medyası da Facebook'ta zengin bir şekilde ödüllendiriliyor gibi görünüyor.

BIDEN ‘FACEBOOK ÖLDÜRÜYOR’ DEMİŞTİ

Temmuz 2021'de Biden, Facebook gibi platformların Kovid-19 yanlış bilgileriyle "insanları öldürdüğünü" söylemişti. Biden daha sonra bu iddiasından geri adım atsa da, bir Facebook yöneticisi şirketin internet sitesinde Başkan Biden'ı bu eleştirisi için güçlü bir şekilde eleştirmişti. 

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