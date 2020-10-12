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DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 18:34 | Son Güncelleme:

Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

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Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor
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Facebook, nefret söylemi poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokostu (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.

Facebook'tan bugün yapılan açıklamada, Holokost’u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook'un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.

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