Fabrikaya yeşil tosbağa engeli

Haberin Devamı

Moll-Batterien şirketi kentin Marzahn kesiminde 380 kişiye istihdam sağlanacak yeni bir batarya fabrikası açmak için girişimlere başladı. Ancak temiz teknoloji hedefli üretim yapılacağı ilan edildiği halde, çevredeki kaplumbağalara zarar vereceği gerekçesiyle Hayvanları Koruma Derneği mahkemeye başvurdu. Mahkeme bölgede yaşayan ve “Yeşil Tosbağa” olarak bilinen nadir kaplumbağa türüne zarar vereceği gerekçesiyle o bölgede fabrika açılmasına izin vermedi. Mahkemenin bu kararı üzerine söz konusu şirketin Bavyera’da uygun bir yer bulduğu ve planlanan akü fabrikasını orada açacağı belirtildi.