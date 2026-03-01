Fabrikaya yeşil tosbağa engeli

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yeni kurulacak bir batarya fabrikası, kaplumbağalara zarar vereceği gerekçesiyle engellendi.

Moll-Batterien şirketi kentin Marzahn kesiminde 380 kişiye istihdam sağlanacak yeni bir batarya fabrikası açmak için girişimlere başladı. Ancak temiz teknoloji hedefli üretim yapılacağı ilan edildiği halde, çevredeki kaplumbağalara zarar vereceği gerekçesiyle Hayvanları Koruma Derneği mahkemeye başvurdu. Mahkeme bölgede yaşayan ve “Yeşil Tosbağa” olarak bilinen nadir kaplumbağa türüne zarar vereceği gerekçesiyle o bölgede fabrika açılmasına izin vermedi. Mahkemenin bu kararı üzerine söz konusu şirketin Bavyera’da uygun bir yer bulduğu ve planlanan akü fabrikasını orada açacağı belirtildi.      

 

 

