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Fabrika işçisi robotlar

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Fabrika#Robot
Fabrika işçisi robotlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Elon Musk, gelecek yıl şirketin fabrikalarında çalışmaya başlayacak ‘gerçekten kullanışlı insansı robotlar’ üretecek. Tanesi 20 bin dolara mal olacak robotların seri üretimi ise 2026’da başlayacak.

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dâhili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesla, gelecek yıl kendi kullanımı için gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak. 2026’da diğer şirketlere satmak için seri üretime geçeceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

ROBOTAKSİ EKİME ERTELENDİ

Musk, nisan ayında, ‘Optimus’ adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti. Robotların her birinin 20 bin dolara (yaklaşık 650 bin TL) mal olmasını hedeflediğini de kaydetmişti.

Musk, 2019’da “bir yıl içinde sürücüsüz taksi (robotaksi) üreteceklerini” duyurmuştu. Robotaksinin tanıtımı, ekim ayına ertelendi.

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GİTTİKÇE YAYILIYORLAR

Elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde yapay zeka, otonom sürüş ve robotlar gibi teknolojilere giderek daha fazla odaklanan Tesla’da, başka projeler üstüne çalışmalar da sürüyor.  

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#Elon Musk#Fabrika#Robot

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