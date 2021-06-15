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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Fabrika alevlere teslim oldu: Patlama anı saniye saniye kaydedildi

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ABD'de kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlere teslim olan fabrikadaki patlama anı saniye saniye görüntülendi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Rockton kentinde bulunan fabrika alevlere teslim oldu.

Kimyasal madde üretilen fabrikada, içeride bulunan bu maddelerin de etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, fabrikada meydana gelen patlama ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Fabrika alevlere teslim oldu: Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Yangın nedeniyle fabrika çalışanlarının yanı sıra bölgedeki 150 ev de tahliye edildi.

Gres yağı, ve temizleyicilerin üretildiği fabrikadaki yangını söndürmek için 45 itfaiye biriminden 180'e yakın itfaiyecinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Ancak uzmanlar yanan kimyasal maddeler nedeniyle yangının günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

 

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