F-35’in seri üretimi askıda

Washington yönetiminin Rusya’dan S-400 alımından ötürü Türkiye’yi çıkardığı F-35 beşinci nesil savaş uçağı programında yeni aksamalar ortaya çıktı. Amerikan Bloomberg sitesinin haberine göre “en geç gelecek mart ayında tam ölçekli üretimin başlaması” planı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord tarafından rafa kaldırıldı. 398 milyar dolarlık (2.9 trilyon TL) projedeki bu son aksaklıkla ilgili Lord’un sözcüsü Jessica Maxwell, teknik zorluklar ve COVID-19 salgınının uçağın kapsamlı harp simülasyon testinin yapılacağı simülasyon tesisinin hazırlanmasını geciktirdiğini belirtti.



PROJE RÖTARA UĞRUYOR

Bu testin geçen aralık ayında yapılması öngörülmüştü. Çin ve Rus hava savunma sistemleri ile savaş uçaklarına karşı F-35’lerin etkinliğinin saptanması için bu test, Maryland eyaletindeki Patuxent River Deniz Hava İstasyonu’nda gelişmiş bir simülatörde yapılacaktı. 2017 yılından bu yana ertelenen bu test gerçekleştikten sonra iki ila üç ay süren bir değerlendirme sonrası hazırlanan rapor, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’ye sunulacaktı. Pentagon ve Kongre’nin onayından sonra F-35’lerin tam ölçekli seri üretimine başlanacaktı. Ancak bu testin halen yapılamamış olması üretim takvimini gelecek martın en az birkaç ay ötesine çekti. Maxwell, bu süreç tamamlanana kadar F-35’lerin düşük ölçekli üretimine devam edileceğini de ekledi.