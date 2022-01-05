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F-35’in 20 yıllık test süreci bitiyor

#ABD#F-35#Test
F-35’in 20 yıllık test süreci bitiyor

ABD’li Lockheed Martin şirketince üretilen F-35 savaş uçakları, 20 yıl süren geliştirme aşamasının ardından test sürecinin sonuna yaklaştı.

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Amerikan donanması, testlerde kullanılmak üzere üretilen üç eski F-35 uçağını hangara çekme kararı aldı.

PENTAGON ONAYI BEKLENİYOR

Lockheed Martin, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek için açılan ihaleyi kazandığı 2001 yılından beri sistem geliştirme ve tasarım testleri için en az 19 adet jet üretti. Teknik olarak bu aşama henüz sona ermiş değil. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında maliyet aşımları ve gecikmeler nedeniyle tüm programı gözden geçirmeye karar vermeden önce beklenti, test sürecinin 2013’te sona ereceği yönündeydi. Beklenti bunun bu yıl gerçekleşeceği ve Pentagon’un tam kapasite üretimine izin vereceği yönünde.

753 UÇAK SATILDI BİLE

Lockheed Martin’in önceki gün yayımladığı verilere göre, 2021 yılında tüm konfigürasyonlarda toplam 142 uçak alıcılara teslim edildi. 2020’de 121 ve 2019’da 134 uçak yeni sahiplerine gönderilmişti. 20 yıl boyunca Lockheed Martin’in sattığı F-35 sayısı 753’e ulaşırken, toplam teslimatların yüzde 53’ü son 3 yılda yapıldı.

BİLGİ NOTU

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Halihazırda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Norveç, İsrail, Japonya ve Güney Kore filolarında bu uçaklar aktif olarak kullanılıyor. Türkiye ise Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle projeden çıkarılmıştı.

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#ABD#F-35#Test

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