F-35 toplantısının ikincisi Washington’da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
En ucuzu 166 bin lira TOKİ satışa çıkardıEn ucuzu 166 bin lira! TOKİ satışa çıkardı#TOKİ
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
Heyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecekHeyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecek#Taha Ayhan
HABERLERDünya Haberleri

F-35 toplantısının ikincisi Washington’da

#MSB#F-35#ABD
F-35 toplantısının ikincisi Washington’da

Milli Savuma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Roma’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde de gündeme gelen F-35 projesiyle ilgili, “Türkiye’nin yeniden projeye dönme talebinin Ankara’daki görüşmeler sırasında ABD heyetine iletildiği” bilgisini verdi.

Haberin Devamı

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Bakanlık kaynakları, geçen hafta ABD heyetiyle Ankara’da yapılan toplantılarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Birkaç ay içinde ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek.”

SURİYE SINIRINA YIĞINAK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye sınırındaki hareketlilikle ilgili, “Olası harekât için, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır” ifadesini kullandı.

TEZKERE NEDEN İKİ YILLIK

TBMM’de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl olmasıyla ilgili tartışmalara da değinen bakanlık kaynakları, “Terörle mücadele süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#F-35#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka