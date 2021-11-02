F-35 toplantısının ikincisi Washington’da

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GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Bakanlık kaynakları, geçen hafta ABD heyetiyle Ankara’da yapılan toplantılarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Birkaç ay içinde ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek.”

SURİYE SINIRINA YIĞINAK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye sınırındaki hareketlilikle ilgili, “Olası harekât için, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır” ifadesini kullandı.

TEZKERE NEDEN İKİ YILLIK

TBMM’de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl olmasıyla ilgili tartışmalara da değinen bakanlık kaynakları, “Terörle mücadele süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı” değerlendirmesinde bulundu.