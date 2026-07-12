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F-35 savaşı kızışıyor... Yunan lobisinden Türkiye itirafı: ‘Kongre’de çok agresifler’

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#F-35#Türkiye#ABD Kongresi
F-35 savaşı kızışıyor... Yunan lobisinden Türkiye itirafı: ‘Kongre’de çok agresifler’
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin ABD’den olası F-35 savaş uçağı alımı ve uçağın üretim programına dönüş ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle ABD Kongresi’ne baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi, burada da Türkiye’nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı.

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ABD’de Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Türkiye’nin Kongre’de F-35 konusunda “çok agresif” lobi yürüttüğünü söyledi.

Titus, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye, Kongre üyelerinin desteğini sağlamak için çok agresif bir şekilde lobi yapıyor. Yunanistan’ın da aynısını yapmasını istiyorum” itirafında bulundu. Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda henüz resmi bir karar alınmadığını savunan Titus, Kongre’de bu konuda güçlü bir muhalefet bulunduğunu öne sürdü.

Titus ayrıca, Türkiye’nin F-35 programına katılımına karşı hazırladığı mektuba 17 Demokrat üyenin imza attığını, bazı Cumhuriyetçilerin ise satışa karşı olmalarına rağmen Başkan Donald Trump ile karşı karşıya gelmemek için imza vermediğini de söyledi.

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ABD’li vekil, Türkiye’nin S-400’leri üçüncü bir ülkeye devretmesi ihtimalinin de bazı “dolaylı çözüm yollarından biri” olabileceğini, ancak bunun hukuki ve siyasi açıdan birçok engel barındırdığını iddia etti.

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#F-35#Türkiye#ABD Kongresi

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