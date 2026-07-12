F-35 savaşı kızışıyor... Yunan lobisinden Türkiye itirafı: ‘Kongre’de çok agresifler’

Haberin Devamı

ABD’de Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Türkiye’nin Kongre’de F-35 konusunda “çok agresif” lobi yürüttüğünü söyledi.

Titus, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye, Kongre üyelerinin desteğini sağlamak için çok agresif bir şekilde lobi yapıyor. Yunanistan’ın da aynısını yapmasını istiyorum” itirafında bulundu. Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda henüz resmi bir karar alınmadığını savunan Titus, Kongre’de bu konuda güçlü bir muhalefet bulunduğunu öne sürdü.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

Titus ayrıca, Türkiye’nin F-35 programına katılımına karşı hazırladığı mektuba 17 Demokrat üyenin imza attığını, bazı Cumhuriyetçilerin ise satışa karşı olmalarına rağmen Başkan Donald Trump ile karşı karşıya gelmemek için imza vermediğini de söyledi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

ABD’li vekil, Türkiye’nin S-400’leri üçüncü bir ülkeye devretmesi ihtimalinin de bazı “dolaylı çözüm yollarından biri” olabileceğini, ancak bunun hukuki ve siyasi açıdan birçok engel barındırdığını iddia etti.