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F-35 inerken düştü pilot böyle kurtuldu

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#ABD#F-35#Kaza
F-35 inerken düştü pilot böyle kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

ABD’nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

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Önceki sabah meydana gelen olayda Fort Worth Müşterek Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yapan bir beşinci nesil F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü. Sosyal medyada çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükümetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi. Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu söyledi.

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#ABD#F-35#Kaza

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