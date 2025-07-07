F-35 Hindistan'da mahsur kaldı: Arızalanan uçağın sorunu anlaşılamadı

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İngiliz uzmanlar tarafından 3 haftadır incelenmekte olan mahsur kalmış yeni nesil İngiliz savaş uçağının arızası giderilemeyince 14 mühendisten oluşan özel bir ekip görevlendirildi. Birleşik Krallık'tan gelen ekip, uçağı incelemeye başladı ancak uçağın uçuşa hazır hale getirilememesi ihtimali de uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Yeni nesil özellikleriyle öne çıkan modern bir savaş uçağının bu kadar uzun süre yabancı bir ülkede mahsur kalması F35 serisinin sorgulanmasına yol açtı. Uçağın tamirinin ne kadar süreceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

HMS Prince of Wales'ten gelen mühendisler uçağı incelemiş ancak sorunu giderememişti. İngiliz Yüksek Komiserliği, Pazar günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'tan özel bir mühendis ekibinin "F-35B uçağını onarmak ve incelemek üzere Thiruvananthapuram Havalimanı'na gönderildiğini" duyurdu. Yetkililer, ekibin "uçağın taşınması ve onarımı için gerekli özel ekipmanları" getirdiğini bildirdi.

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Hindistan'da mahsur kalan F-35B uçağı

'YALNIZ F-35' MEDYAYA KONU OLDU

Hint haber ajansları ANI ve PTI tarafından paylaşılan görüntülerde, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Airbus'ın teknik uzmanları bırakmak üzere havalimanına iniş yaptığı görülüyor. Videolarda, F-35B'nin hangara çekildiği de yer aldı. İngiliz Yüksek Komiserliği, daha önce uçağın "Bakım ve Onarım Operasyonları (MRO) tesisine taşınması teklifini kabul ettiklerini" ancak İngiltere'den özel ekipman beklediklerini belirtmişti.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-35B'ler, kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetleriyle ve 110 milyon dolarlık fiyatıyla büyük önem arz etmektedir. Hindistan’da mahsur kalmış bu uçak Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 personel tarafından 24 saat korunuyor.

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Uçağın mahsur kalması, İngiltere Parlamentosu'nda da gündem oldu. Hindistan'da ise "yalnız F-35B", Kerala'nın muson yağmurları altında havalimanında bekleyen görüntüleri sosyal medyada esprilere konu oldu. Birçok kullanıcı, uçağın Kerala eyaletinin güzelliklerinden dolayı ayrılmak istemediğini şaka yoluyla ifade etti.

Uzmanlar, mühendis ekibinin uçağı uçuşa elverişli hale getirememesi durumunda, uçağın parçalara ayrılarak C-17 Globemaster gibi büyük bir kargo uçağıyla taşınması gerekeceğini belirtiyor.