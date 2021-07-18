Ezber bozan bir hikaye! Köpeği çalındı, hırsızı buldu, polise gitmek yerine...

Brayden Morton birkaç hafta önce evinde çalışırken arka bahçesinden bazı sesler geldiğini duydu. Bahçedeki köpeği Darla’yı kontrol etmek için pencereden dışarı baktı ve dehşete düştü: Köpeği gitmişti!

Köpeğini bahçede göremeyen Morton aşağıya indi ve bahçe kapısının ardına kadar açık olduğunu fark etti. Kapıdan dışarı koştu ve 3 yaşındaki shar-pei cinsi köpeği Darla’nın mavi bir kamyonetin içinde uzaklaştığını gördü.

Washington Post’a konuşan 35 yaşındaki Morton o anları, “Hemen peşlerinden koşmaya başladım ama yetişemedim. Köpeğim resmen gitmişti. Olanlara inanamadım” diye anlattı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde yaşayan Morton, panik içinde polisi aradığını, yerel yetkililerin köpek hakkında bir ilan yayınladığını ve aramaya söz verdiğini söyledi. Ancak polislerin verdiği söze rağmen daha fazlasını yapmak istediğini söyleyen Morton, “Dünyam başıma yıkılmıştı” dedi.

Darla’yı bulmaya kararlı olan Morton, olan biteni Facebook'ta paylaşarak şansını artırabileceğine karar verdi. Böylece, yaklaşık 20.000 kişilik nüfusa sahip bir şehir olan Cranbrook'un diğer sakinlerine ulaşacağını umuyordu.

KÖPEĞİ BULANA 6 BİN DOLAR ÖDÜL

Morton, Darla’nın bulunmasına yardım edecek, nerede olduğu hakkında bilgi verebilecek herkese yaklaşık 4 bin dolar ödül teklif etti. Bir arkadaşının 2 bin dolar katkısını da kabul eden Morton, Facebook mesajında, “Arkadaşımın desteği ile ödül 6 bin TL oldu. Ne gerekiyorsa yapacağım çünkü köpeğimi çok seviyorum. Bu garajımdan bisiklet çalmak değil, durum çok daha ciddi” diye yazdı. Facebook’tan yaptığı yardım çağrısı 30 binden fazla kez paylaşılan Morton, Washington Post'a “500’e yakın mesaj aldım” dedi

Mesajı paylaştığı günün ilerleyen saatlerinde Morton’a bir telefon geldi. Arayan kadın, tarif edilen mavi kamyonetin bir hırdavatçı dükkanının önüne park ettiğini söyledi. Morton oraya koştu ancak söylenen kamyonet köpeğini çalan kişininki değildi.

Ertesi gün bir telefon daha geldi. Bu sefer arayan genç bir kadındı ve ağlıyordu. Morton, “Aradığında konuşamıyordu bile. Darla’nın onda olduğunu hissettim. Ona ‘Sana kızgın değilim’ dedim ve yakındaki bir benzin istasyonunda buluşmak istedim. Yanımda 6 bin lira ödül parasını da getireceğime söz verdim” diye anlattı.

'UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU ANLADIM'

Morton benzin istasyonuna gittiğinde 20’li yaşlardaki kadının Darla’yı tasmasından tuttuğunu ve onu beklediğini söyledi. O an yaşadıklarını Morton şöyle anlattı: “Köpeğimi gördüğümde hissettiklerim hayatım boyunca hissettiklerimden daha güçlüydü. Darla’mı geri aldığımda karşımdaki kadın kontrolsüz bir şekilde ağlıyordu. Gidip ona sarıldım ve ‘Sorun değil’ dedim. Onun da benim gibi uyuşturucu bağımlısı olduğunu anladım.”

19 Mayıs 2015’ten beri ayık olan Morton, gençlik yıllarından beri uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ediyordu. “16 defa tedavi gördüm. Asla iyileşemeyecek umutsuz bir vakaydım” diyen Morton, “Ölüme yakın bir deneyimden sonra ne olursa olsun temizleneceğime söz verdim. Tedaviye gitmek hayatımda yaptığım en korkunç şeydi ama aynı zamanda şimdiye kadar yaşadığım en aydınlatıcı deneyimdi” diye konuştu.

Tedavisi bittikten ve tamamen iyileştikten sonra Brayden Morton, gittiği rehabilitasyon merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladı, 2018 yılında da klinik uyuşturucu ve alkol müdahalecisi oldu. O zamanda beri kendini bağımlıların iyileşmesine yardım etmeye adadı. Ayrıca insanlara uygun bir tedavi merkezi seçmelerinde yardımcı olmak için Find the Right Rehab (Doğru Rehabilitasyonu Bul) adlı ücretsiz bir hizmet oluşturdu.

Morton, kadının durumunu anlayınca hikayesini onunla paylaştığını, kadın da kendi hikayesini anlattığını belirtti ve ekledi: “Sırf uyuşturucu alabilmek için seks işçiliği yaptığını, birkaç yıldır sokaklarda yaşadığını, yardım almak istediğini ama çok korktuğunu söyledi.”

Darla’yı getiren kadın, köpeği iki kişiyle birlikte çaldıklarını ve internette satmayı planladıklarını da itiraf etti. Morton, “Meğer Facebook’taki paylaşımımı görmüş ve köpeği geri getirmeye öyle karar vermiş” diye anlattı.

'PARAYI VERİRSEM ÖLÜM HABERİNİ ALACAKTIM'

Yaklaşık yarım saat konuştuktan sonra Morton, zarfın içindeki ödül parasını çıkardı ve kadına dönüp “Eğer bu parayı sana verirsem bir ya da iki gün sonra öldüğünü duyacağım” dedi. Morton, kadının parayı uyuşturucu için kullanacağından ve sonunda aşırı doz alacağından endişeleniyordu. Bu yüzden başka bir şey teklif etmeye karar verdi.

O anları Morton şöyle anlattı: “Parayı tedavi olması için ödeme amaçlı kullanacağımı söyledim. Teklifimi kabul etti ve birbirimize numaralarımızı verdik. Ona bir rehabilitasyon merkezi bulabilmek adına kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ve bağımlılık iyileştirme programı olan Westminster House Society'nin yönetici direktörü Susan Hogarth'ı aradım. Susan onu yatılı tedaviye alabileceklerini söyledi.”

ABD'de 90 günlük bir tedavi programı yaklaşık 22 bin dolara mâl oluyor. Köpeği çalan kadının tedavi masraflarının 6 bin dolarını Morton ödedi. Ücretin küçük bir kısmı devlet tarafından finanse edildi. Kalan ücretin ise Westminster House Society'e gelen bağışlarla karşılanması planlanıyor.

Susan Hogarth tüm bu yaşananlar için, “Morton gerçekten iyi kalpli bir insan. Onun ve Darla’nın başına gelenler başka birinin başına gelse işler çok daha farklı olurdu. Ancak bu kızın çok hasta olduğunu fark eder etmez Morton’un bütün öfkesi uçup gitti” yorumunu yaptı.

Darla ve diğer köpeği Louis ile yaşayan Morton ise Darla eve güvenli bir şekilde döndüğü ve genç kadın rehabilitasyona gitmeyi kabul ettiği için çok huzurlu hissettiğini söyledi. Morton, “O genç kadın umarım bu hikayeye dönüp bakar ve yaşananlar onu başka birine yardım ermesi için motive eder. Çünkü birbirimizi savunmaya ihtiyacımız var” dedi.

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