Eygi’nin kasten vurulduğu kesinleşti: Otopsi raporuna göre Eygi başından vuruldu 

Selçuk BÖKE/ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 08:13
İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da düzenlenen bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşegül Ezgi Eygi’nin otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora göre Eygi’nin başından mermi ile vurularak öldürüldüğü kesinleşti. Öte yandan Eygi'nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.
26 yaşındaki Türk aktivist Eygi, Nablus ilçesine bağlı Beyta köyündeki Cebel Subeyh'te barışçıl bir yürüyüşe katıldığı esnada İsrail ordusunun güçleri tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti. Filistin
Adalet Bakanlığı’nın Türk Dışişleri Bakanlığı ile paylaştığı Adli Tıp Raporunda, Eygi’nin ölüm nedenine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Kafatası boşluğuna parçalanarak giren bir merminin neden olduğu kanama, ödem ve beyin maddesinin yırtılmasına bağlamaktayız. Fiziksel muayene ve otopsi, sol kulak kanalının arkasında başın sol oksipital tarafında bulunan giriş yarasından kafatası boşluğuna giren bir ateşli mermi ile vurulduğunu ortaya koymaktadır.”
CENAZESİ iSTANBUL'A ULAŞTI, DİDİM’E DEFNEDİLMESİ PLANLANIYOR
Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.
Cenaze az önce İstanbul'a ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi
'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilecek.İSRAİL ORDUSU DOĞRUDAN HEDEF ALINMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı öne sürülmüştü.
İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.
İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı.