Eyfel Kulesi açık artırmada! Daha önce 20 parçası satılmıştı... Beklenen satış rakamı ise dudak uçuklatıyor

Paris'in simge yapısının orijinal merdivenlerinden bir bölüm, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkarılıyor. Ancak bu noktada birkaç engel var: İsteklilerin bu parçayı satın almak için ‘derin ceplere’ yani yüksek bütçeye, muhafaza etmek için ise yüksek tavanlara sahip olması gerekiyor.

Peki ama Eyfel Kulesi’nin bir parçası neden ve nasıl açık artırmaya çıkıyor?

MERDİVEN GİTTİ, ASANSÖR GELDİ

Açık artırmaya çıkacak olan orijinal döner merdivenin 1 numaralı bölümü, kulenin açıldığı 1889 yılında ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlıyordu. Çelik ve perçinli sac metalden yapılmış olan bu parça, artı şeklindeki bir taban üzerinde yükselen 14 basamaktan oluşuyor. Teknik ölçüleri ise 2,75 metre yükseklik ve 1,75 metre çap şeklinde.

Dünyaca ünlü bu sembol, Fransız Devrimi’nin 100. yıl dönümünü kutlayan bir fuar olan ‘Universal Exposition’ (Dünya Fuarı) sırasında açıldığından bu yana yaklaşık 300 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Neredeyse bir asır boyunca ziyaretçiler zirveye bu basamakları tırmanarak ulaştılar. Ancak 1983 yılında anıt büyük bir tadilattan geçti; bu süreçte merdiven bölümleri sökülerek yerlerine asansörler yerleştirildi.

21 Mayıs tarihinde, tarihi merdivenin bu bölümü Paris'teki Artcurial müzayede evinin Art Deco departmanı tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

YAKLAŞIK SEKİZ MİLYON LİRAYA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Artcurial’ın web sitesindeki ilana göre, parçanın 120 bin ile 150 bin Euro (yaklaşık altı ile sekiz milyon) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Satıcının kimliği kamuoyuna açıklanmasa da müzayede evi, bu parçanın 1983'te sökülmesinden bu yana 40 yılı aşkın süredir aynı özel koleksiyonda kaldığını belirtti.

Artcurial Direktör Yardımcısı Sabrina Dolla, CNN'e yaptığı açıklamada, "Parça daha önce hiç dışarıda kalmadı ve satış için eksiksiz bir restorasyondan geçti" dedi.

Artcurial'a göre bu satış, tarihi anıtın bir parçasına sahip olmak için nadir bir fırsatı temsil ediyor. Dolla, merdiven bölümünü "tarihin bir parçasından çok daha fazlası" olarak nitelendirerek şunları ekledi:

"Bu sürükleyici bir deneyim; zaman ve mekânda sabit bir yolculuk. Kendinizi 1889 yılında bu merdivenlerde, hiçbir güvenlik bariyeri olmadan, 113 ile 276 metre yükseklikte, 360 derecelik bir Paris manzarasıyla hayal edin."

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA DAĞILAN BASAMAKLAR

1983 yılında sökülen merdivenlerden toplam 20 bölüm satılmıştı ve bu bölümlerin büyük bir kısmı hâlâ orijinal alıcılarının elinde bulunuyor.

Fransa'da bu bölümlerden bazıları iki Paris müzesinde (Musée d’Orsay ve Cité des Sciences) görülebilir. Ayrıca Fransa'nın doğusunda, Musée de l’Histoire du Fer'de de bir bölüm bulunuyor.

Daha uzak coğrafyalarda ise basamakların bazıları Japonya'nın Yamanashi kentindeki Yoishii Vakfı bahçelerinde ve bir diğeri New York'taki Özgürlük Heykeli yakınında sergileniyor.

REKOR SATIŞ: 13 NUMARALI BÖLÜM

Artcurial daha önce de teklif sahiplerinden yoğun ilgi gören bölümler satmıştı. Bunlar arasında en değerlisinin, 2016 yılında 523.800 Euro (yaklaşık 27,500 milyon TL) bedelle satılan 13 numaralı bölüm olduğu kanıtlandı.

Dolla, bu rekor satışla ilgili olarak şunları söyledi: "Tıpkı şu an sunduğumuz parça gibi iyi durumdaydı ve her şeyden önemlisi, yeni bir Çinli koleksiyoner ne pahasına olursa olsun onu istiyordu. Sonuçta bu bir şartlar ve fırsatlar meselesidir."