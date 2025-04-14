ExxonMobil’in kazdığı kuyu kör çıktı: Rumlardan gaz fiyaskosu

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Kıbrıs Rum yönetimin Amerikan ExxonMobil şirketiyle ‘Çok büyük gaz yatağı var’ diye kazmaya başladığı doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının güneyindeki 5’inci parsel boş çıktı. Sondaj gemisi, sessiz sedasız bölgeden ayrılırken, boru hatlarıyla gaz getirip Avrupa’ya satma hayalleri kuran Rum Enerji Bakanlığı sessizliğe büründü. Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen Kıbrıs adasının güney ve batısını kimi yerde Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ederek 13 parsele ayıran ve uluslararası şirketlere kiralayan Rum yönetimi, yıllardır devam eden sondajlardan kayda değer bir doğalgaz kaynağına ulaşamadı.

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YATIRIMA YETERLİ DEĞİL

Rum yönetimi 2017’de Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği kıta sahanlığına çok yakın bir noktada bulunan 5 ve 10 numaralı iki parseli Amerikan Exxon Mobil şirketi ve Katar ortaklığına kiraladı. Exxon Mobil 2019’da Glaucus adı verilen 10 numaralı parselde orta büyüklükte (98 milyar metreküp) gaz yatağı buldu. Ancak doğu Akdeniz’in tam ortasında bulunan yataktan gaz çıkartılması ekonomik bulunmadı.

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RUMLARIN HAYALLERİ YIKILDI

Şirket Ocak ayında 3 boyutlu sismik çalışmalarda büyük umutlar vaat eden 10 numaralı parsele bitişik 5 numaralı parselde sondaja başladı. Rum yönetimi yeni sondajdan beklentisini 800 milyar metreküpe kadar çıkardı ve boru hatlarıyla gazı Ada’ya getirip Avrupa’ya satma planları dahi yapmaya başladı.

Enerji sektöründen haber ve analizler yayınlayan Middle East Survey internet sitesi, ExxonMobil kaynaklarına dayanarak önceki gün verdiği haberde ExxonMobil’in deniz tabanından 6800 metre derinliğe adar kazdığını ve yatak yerine dağınık doğal gaz kümeleri bulduğunu ve şirketin sondaj çalışmalarına son verdiğini duyurdu. Rum Enerji Bakanlığı, Rum medyasının yoğun sorularını yanıtsız bıraktı. Rum yönetimi ve ExxonMobil’in, hafta içinde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.