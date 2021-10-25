Bir yılda ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı! Ve hepsini Excel'le yaptı

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Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlü olanlara artık çok alıştık. Yemek yapanlar, makyaj yapanlar, hatta Khaby Lame gibi ağzını bile açmadan omuz silkip göz devirerek milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya kullanıcıları artık hayatın bir gerçeği.

Ancak tam da "Artık bu platformlarda değişik bir şey göremez oldum" dediğimiz noktada Kat Norton'la tanıştık. Norton, bugüne kadar kimsenin çekmediği ve biraz da uzmanlık isteyen bir alandaki videolarıyla takipçilerine çok faydalı bir içerik sunuyor. Ve bu sayede şimdiden TikTok'ta 650 bin, Instagram'da ise 371 bin takipçiye ulaşmış durumda...

BİR GÜN SÜRECEK İŞ 10 SANİYEDE NASIL YAPILIR?

"Neymiş o içerikler?" dediğinizi duyar gibiyiz. Norton, çektiği minik videolarla takipçilerine Microsoft Excel'i nasıl daha kolay ve verimli kullanabileceklerini öğretiyor.

Ofis yaşamı içinde olanların çok iyi bildiği üzere, Microsoft Excel (ve Google Sheets) büyük hacimli verileri görselleştirmek ve analiz etmek için kullanılan bir tablo programı. Kısa yollarını bilenlerin işini fazlasıyla kolaylaştırabilen bu program, inceliklerini bilmeyenler için ise adeta bir kâbus.

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Norton'ın videolarının amacı da tam olarak bu: Takipçilere Excel'in kısa yollarını gösterip, bütün günü alacakmış gibi görünen işlerin 10 saniye içinde üç tıklamayla nasıl halledilebileceğini öğretmek. Üstelik Norton, normalde oldukça sıkıcı olabilecek Excel işlemlerini dansları ve mimikleriyle oldukça keyifli hale getirmeyi de başarıyor.

MAAŞLI İŞİNİ BIRAKIP TAM ZAMANLI INFLUENCER OLDU

27 yaşındaki Norton, bu yola kendi tecrübelerinden hareketle çıktı. Daha önce çalıştığı danışmanlık şirketinde üzerine aldığı görevleri ışık hızıyla tamamlamasını sağlayan Excel becerilerini sosyal medya alemiyle paylaşmaya karar veren Norton, hesabının başarılı olmasının ardından bu işi bırakıp "tam zamanlı Excel influencer'ı" olarak kariyerine yeni bir yol çizdi.

Bunun için seçtiği platform olan TikTok, viral hitleriyle ve insanların bir gecede yıldız olmasıyla ünlü, ancak "Miss Excel" olarak da tanınan Norton, daha en başta, Excel becerilerinin sosyal medyada ilgi göreceğinden emin olduğunu belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kat: Chief Excel Officer (@miss.excel)'in paylaştığı bir gönderi

SIKINTIDAN EXCEL KURSU HAZIRLADI

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Dilerseniz hikâyeye en başından başlayalım…

Norton aslında çok fazla dikkat çekmekten hoşlanan bir insan değildi. Öğrencilik yıllarında ve 20'lerinin başlarında, genellikle gergin, alçak sesle konuşan ve öne çıkmak konusunda gönülsüz bir genç kadındı. Kaygı problemleri yaşıyor, kalabalıklar önünde konuşmakta zorlanıyordu.

Beş yıl boyunca çalıştığı danışmanlık şirketindeki görevi, bankalar adına alacakların menkul değere dönüştürülmesi değerlendirmeleri yapmaktı. Quartz'a, "Evet, adından tahmin edebileceğiniz kadar sıkıcı bir iş" diye konuşan Norton, boş zamanlarında bir Excel eğitim kursu oluşturmaya başladı.

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ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞMAYA BAŞLADI

New York'ta bulunan Binghamton Üniversitesi'nde işletme okuduğu dönemde Excel hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Neredeyse tüm derslerinde bu programdan faydalanıyordu. Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir bilgiye sahipti. Hazırladığı kurs materyali de bu bilgisini yansıtıyordu.

Nihayet, iş yerinden bir arkadaşının yüreklendirmesiyle kurs planını şirketin üst düzey yöneticileriyle paylaştı. Onlar da bu fikri çok beğendi ve Norton'ı diğer çalışanlara da eğitim vermesi için ABD'nin dört bir yanındaki şubelerine göndermeye başladı.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Kat: Chief Excel Officer (@miss.excel)'in paylaştığı bir gönderi

PANDEMİ SEYAHATLERİ BİTİRİNCE…

Zamanının önemli bir kısmı seyahatte geçen Norton, New York'ta olduğu dönemde de ailesinin evinde kalıyordu. Mart 2020'de pandemi ilan edildiğinde ailesinin evindeki çocukluk odasına kalıcı olarak yerleşti.

Bolca zamanı vardı, yapacak bir şeyi yoktu. Bir değişikliğe ihtiyacı olduğuna karar verdi. Kendi deyimiyle "hayatının amacını" bulması gerekiyordu. İş vereninden ve iş arkadaşlarından memnundu ama işini sevmiyordu. Bu nedenle uzun uzun düşünüp önceliklerini belirlemeye çalıştığı bir döneme girdi.

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FİKİR ARKADAŞINDAN ÇIKTI

Norton o günleri, "İçimizdeki çocuk çalışmalarına, gölge çalışmalarına, bilinçaltı yeniden programlamasına, meditasyona, dışavurumculuğa (olumlu düşünce gücüyle arzuları ve inançları gerçeğe dönüştürme pratiği), tüm bu değişik şeylere daldım. Gerçekten kendi alt katmanlarıma inmeye çalışıyor, davranışlarımın ve bazı kısıtlayıcı inançlarımın nedenlerini anlamaya çalışıyordum" sözleriyle anlattı.

Daha sonra bir arkadaşına profesyonel yaşamıyla ilgili memnuniyetsizliklerinden bahsederken, arkadaşı ilginç bir öneriyle geldi: Neden Excel'le ilgili ipuçlarını TikTok'ta paylaşmıyorsun?

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kat: Chief Excel Officer (@miss.excel)'in paylaştığı bir gönderi

DÖRDÜNCÜ VİDEOSU 100 BİN İZLENMEYE ULAŞTI

O günlerde TikTok ABD'de patlama dönemini yaşıyordu. Norton gibi milyonlarca insanın evlerine kapanıp kalması yepyeni bir pandemi ekonomisi yaratmıştı.

"Telefonumda uygulama yoktu, TikTok kullanmayı bilmiyordum, videoları nasıl kesip birleştireceğimi bile bilmiyordum" diyen Norton, şöyle devam etti: "Aklımda sadece Drake'in 'sol ayak yukarı, sağ ayak yana' dediği 'Toosie Slide' şarkısından hareketle sol-sağ fonksiyonuna dair bir video fikri vardı."

İki gün boyunca yapsam mı yapmasam mı diye düşündükten sonra Norton saçını ve makyajını düzeltti, YouTube'da bir saat boyunca video düzenleme içerikleri izledi ve ilk paylaşımını hazırladı. Dört gün üst üste paylaşımlar yapan Norton, DMX'in "X Gon' Give It To Ya" (X Sana Onu Verecek) şarkısı eşliğinde Excel'in XLOOKUP fonksiyonunu anlattığı dördüncü videosuyla kısa sürede 100 bin izlenmeye ulaştı.

INSTAGRAM'A GEÇTİ, KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Altıncı gün, bir teknoloji şirketinin CEO'su kendisine ulaşarak, Google Workspace ürünleri için eğitici videolar çekip çekemeyeceğini sordu. Birkaç hafta sonra Norton'ın videolarından biri kelimenin tam anlamıyla viral oldu ve 3 milyon görüntülenme rakamını aştı.

Norton, bu kez de kendi kendine "Şimdi ne yapacağım?" diye düşünmeye başladı zira "influencer'lık şeylerini" nasıl yapacağını bilmiyor, TikTok'u bile zar zor kullanabiliyordu.

Neyse ki yolunu bulması fazla zaman almadı. Instagram'da bir hesap açan Norton, danışmanlık şirketindeki işini bıraktı, kendi şirketini kurdu ve Microsoft tarafından "En Değerli Profesyonel" ya da kısaca MVP payesiyle ödüllendirildi. (Şirketin internet sitesinde MVP'ler "bilgilerini toplumla büyük bir tutkuyla paylaşan" teknik profesyoneller olarak tanımlanıyor.)

TIKTOK'TAN AYDA 50 DOLAR

Günümüzde "yaratıcı ekonomisi" olarak adlandırılan modelde başarıya kavuşan birçok kişi gibi, Norton'ın da ana platformu olan TikTok'tan kazandığı para oldukça az. Norton, popüler TikTok hesaplarına görüntülenme bazlı reklam geliri ödeyen üreticiler fonundan eline geçenin aylık ortalama 50 dolar olduğunu belirtti. Ancak bu miktar bile Norton'ın kendi işini kurmasına yetti.

(Norton gibi içerik üreticiler önce TikTok, YouTube, Twitter gibi platformları kullanarak geniş bir kitle oluşturuyor ardından bu kitleyi kullanarak bülten abonelikleri, ürün satışları ve diğer kanallar yoluyla para kazanıyor.)

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kat: Chief Excel Officer (@miss.excel)'in paylaştığı bir gönderi

KURS PAKETİ 300 DOLAR

"Gelirimin yüzde 95'inin kurs satışlarından geldiğini söyleyebilirim" diyen Norton'ın tasarladığı "Excelarator" isimli kurs programının fiyatı 300 dolar civarında. Program TikTok videoları benzeri neşeli bir formatta çekilmiş 100'den fazla videodan oluşuyor.

Norton ayrıca okullarda ve şirketlerde kurumsal Excel eğitimleri de veriyor. Müşterileri arasında geçmişte bünyesinde çalıştığı danışmanlık şirketi de bulunuyor.

"DAHA BAŞLAMADAN ZENGİN OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Norton'ın başarısının ardında yatan en önemli faktör, "yazılım eğitimi" denince aklımıza gelecek olan görüntünün tam tersi olması. Neşeli bir insan, ruhani yanını gizlemiyor, başarıları hakkında övünmekten ya da paradan konuşmaktan çekinmiyor.

Örneğin dışavurumculuk kavramına ciddiyetle bahseden Norton, "Nisan ayında daha başlamadan önce, zengin ve ünlü olacağımı ve bu işi yöneteceğimi biliyordum. Bedenim oradaydı, enerji olarak o noktadaydım. İki ay sonra bu gerçekleşti. Şu an size şunu kesin bir dille söyleyebilirim: Ben milyonlarca dolarlık bir işin sahibi olacağım. Şu an tek yaptığım zamanda oraya doğru ilerlemek" diye konuştu. Norton Nisan 2021'de ilk kez 6 basamaklı bir gelire ulaştığını da belirtti.

SIRRI SIKICI İLE NEŞELİYİ BİRLEŞTİRMEK

Norton ve erkek arkadaşı şu an dijital göçebeler gibi yaşıyor. Çift genelde Arizona, Hawaii ve California arasında gidip geliyor. Norton halen meditasyondan vazgeçmiş değil. Hatta Quartz'a başarısının sırrının meditasyon olduğunu, viral olan TikTok videolarına ait fikirleri çoğunlukla meditasyon esnasında bulduğunu söyledi.

İlerleyişini Excel'in sıkıcılığıyla kendi enerjisi arasındaki çelişkiye borçlu olan Norton, "Bir kutupsallığa ihtiyacınız var. Excel gibi sıkıcı bir şeyi dans gibi tamamen farklı bir şeyle birleştirdiğinizde, insanlar şaşkına dönüyor" ifadelerini kullandı.

Quartz'da yayımlanan "Kat Norton’s spiritual journey to becoming a Microsoft Excel influencer" başlıklı haberden derlenmiştir.